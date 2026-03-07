El Gobierno prepara su defensa judicial tras el amparo de la CGT contra la reforma laboral

El conflicto no se limita al enfrentamiento entre el Ejecutivo y los sindicatos. También la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresó cuestionamientos al tratamiento legislativo de la reforma. Al mismo tiempo, funcionarios del gobierno porteño, entre ellos el procurador de la Ciudad, Javier Martínez Zabaleta, manifestaron su intención de que la eventual transición del fuero laboral se realice de manera ordenada.