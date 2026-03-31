Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Mercedes Sosa
Hace 2 Hs

Es lamentable que el coordinador de Radio Nacional Tucumán, Enzo Ferreira, se haya expresado en contra de nuestra recordada cantante Mercedes Sosa, aun llevando la radio el nombre de ella y siendo un funcionario de turno perteneciente a la Libertad Avanza, expresándose con palabras de odio y mucho rencor. Esto merece la destitución inmediata de este personaje, ya que contradice con las normas de respeto frente a la opinión pública, por sus recientes expresiones. Creo que hay mucha gente idónea para ocupar este cargo.

Daniel Francisco Leccese  

leccesedaniel883@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia
1

Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia

Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones
2

Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones

Costo de vida: ¿qué pasará con los precios?
3

Costo de vida: ¿qué pasará con los precios?

La Legislatura dispuso que se conectarán áreas protegidas en Tucumán
4

La Legislatura dispuso que se conectarán áreas protegidas en Tucumán

El país que sólo existe cuando la Selección juega el Mundial
5

El país que sólo existe cuando la Selección juega el Mundial

¿Cómo piensa Amanda Askell, la filósofa de la inteligencia artificial?
6

¿Cómo piensa Amanda Askell, la filósofa de la inteligencia artificial?

Más Noticias
¿Cómo piensa Amanda Askell, la filósofa de la inteligencia artificial?

¿Cómo piensa Amanda Askell, la filósofa de la inteligencia artificial?

Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones

Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones

La Legislatura dispuso que se conectarán áreas protegidas en Tucumán

La Legislatura dispuso que se conectarán áreas protegidas en Tucumán

Recuerdos fotográficos: 1985. La “fantasía en bicicleta” de las acróbatas chinas

Recuerdos fotográficos: 1985. La “fantasía en bicicleta” de las acróbatas chinas

Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia

Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia

Costo de vida: ¿qué pasará con los precios?

Costo de vida: ¿qué pasará con los precios?

YPF: que el árbol no tape el bosque

YPF: que el árbol no tape el bosque

El país que sólo existe cuando la Selección juega el Mundial

El país que sólo existe cuando la Selección juega el Mundial

Comentarios