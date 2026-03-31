Cartas de lectores: Mercedes Sosa

Es lamentable que el coordinador de Radio Nacional Tucumán, Enzo Ferreira, se haya expresado en contra de nuestra recordada cantante Mercedes Sosa, aun llevando la radio el nombre de ella y siendo un funcionario de turno perteneciente a la Libertad Avanza, expresándose con palabras de odio y mucho rencor. Esto merece la destitución inmediata de este personaje, ya que contradice con las normas de respeto frente a la opinión pública, por sus recientes expresiones. Creo que hay mucha gente idónea para ocupar este cargo.