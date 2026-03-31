Cartas de lectores: el agua y el barrio Horco Molle

El fastidio e indignación que nos produce a los vecinos del B° Horco Molle de Yerba Buena, por no recibir ninguna explicación técnica ni solución visible a la falta crónica de la provisión de agua potable por parte de la SAT, es enorme. A pesar de las abundantes lluvias del verano realizan cortes durante la mayor parte del día hasta altas horas de la noche (con suerte). Los reclamos por teléfono, whatsapp, siempre recibiendo el mismo número de reclamo (como si fuera uno solo), son inútiles, incluso el reclamo personal de todo tipo no lleva a nada. Tenemos constancia de la manipulación de las llaves de paso existentes en las calles que nos rodean por parte de empleados y vehículo de la SAT en distintos horarios y que suponemos lo hacen para proveer a otras zonas y nos dejan sin presión en nuestras cañerías por tantas horas que alteran toda nuestra vida normal. Esto se agudiza los fines de semana y feriados largos, pareciera que quienes lo hacen se van y no vuelven hasta el próximo día hábil. El domingo a la noche hemos estado con cero agua de red. Algunos vecinos hemos podido paliar en parte sumando un tanque extra con bomba para elevar agua al tanque de reserva, pero la mayoría la sufre, tanto que en medio de las lluvias deben pedir el aguatero (camión cisterna precario) para poder recargar los tanques. ¿Hasta cuándo la inoperancia y la indiferencia de la SAT con nuestro barrio?