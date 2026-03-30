Diputados: Pablo Yedlin presentó un proyecto de repudio por los agravios contra Mercedes Sosa

El legislador nacional por Tucumán, Pablo Yedlin, presentó junto a otros diputados un proyecto de declaración para expresar el repudio a los dichos de un funcionario de Radio Nacional Tucumán contra la reconocida artista Mercedes Sosa.
La iniciativa, que cuenta con el acompañamiento de legisladores de distintas provincias, surge luego de la polémica generada por expresiones del funcionario de La Libertad Avanzada Enzo Ferreira, quien realizó comentarios ofensivos hacia la figura de la cantante tucumana.
“No es ideología, es respeto”
A través de sus redes sociales, Yedlin explicó el espíritu del proyecto y remarcó la importancia de preservar el rol de los medios públicos:
“La Negra no necesita que la defendamos. Su voz ya es inmortal. Pero sí necesitamos dejar en claro que los medios públicos no pueden ser usados para humillar lo que nos define como pueblo. No es ideología. Es respeto”.
En el texto presentado en la Honorable Cámara de Diputados, se expresa un enérgico repudio a las manifestaciones del funcionario y se advierte sobre el uso indebido de espacios estatales para difundir discursos ofensivos.
Preocupación institucional
El proyecto también señala que los hechos se originaron en redes sociales, donde el funcionario replicó y sostuvo expresiones consideradas “profundamente ofensivas” hacia Sosa, figura emblemática de la cultura argentina y latinoamericana.
En ese sentido, los legisladores manifestaron su preocupación por la utilización de medios públicos para la validación de discursos que atenten contra el patrimonio cultural y los valores democráticos.
Además, remarcaron la necesidad de garantizar que estos espacios funcionen bajo criterios de pluralidad, respeto y convivencia, evitando la difusión de mensajes que lesionen la memoria colectiva.
Un símbolo cultural
Mercedes Sosa es una de las voces más representativas de la música popular argentina, con reconocimiento internacional y un legado artístico profundamente ligado a la identidad cultural del país.