Agravios a Mercedes Sosa: "No hace falta ni que le pidamos la renuncia, se tiene que ir solo"
El gobernador Osvaldo Jaldo criticó al funcionario libertario al señalar que sus dichos constituyen “una falta de respeto”. Por su parte, Enzo Ferreira respondió: “Pongo a disposición mi renuncia cuando usted exija la renuncia de Monteros”.
La polémica por los agravios del funcionario libertario Enzo Ferreira contra la reconocida artista Mercedes Sosa tuvo otro capítulo político en la provincia. Tras viralizarse un retuit ofensivo, la familia de la artista y el gobernador Osvaldo Jaldo reclamaron su renuncia, mientras Ferreira redobló la apuesta cuestionando a la gestión provincial y condicionando su salida a la del ministro del Interior Darío Monteros, generando un fuerte cruce público entre oficialismo y referentes de La Libertad Avanza en Tucumán.
El gobernador se refirió esta mañana a las expresiones de Ferreira contra la cantante tucumana Mercedes Sosa. "Es una falta de respeto, no solo para los tucumanos sino de los argentinos, y hasta mucha gente fuera del país que sabe y conoce lo que significa Mercedes Sosa para el folklore, para la cultura", dijo ante la prensa.
"No hay duda que repudiamos totalmente (los dichos). Como por ahí también a nosotros nos piden las renuncias de los funcionarios, creo que a este funcionario no hace falta ni que le pidamos la renuncia, se tiene que ir solo", agregó el mandatario.
El gobernador por último dijo: "Es una falta de respeto total y no conocer la historia, es no conocer la cultura, es no conocer lo que Mercedes Sosa le dio a Tucumán, a Argentina y a gran parte de Latinoamérica".
Cruce de declaraciones
Posteriormente, a través de un comunicado y utilizando nuevamente las rede sociales, Ferreira le contestó a Jaldo: “Pongo a disposición mi renuncia cuando usted exija la renuncia de Monteros por el bien de los tucumanos”.
“Gobernador @OsvaldoJaldo, vi que pidió mi renuncia por los hechos de público conocimiento. Reconocí que estuve mal y también sostuve mi postura ideológica. Aun así, no creo que un tuit sea más dañino que el gobierno peronista que usted y Darío Monteros encabezan”, expresó Ferreira en su descargo.
En el mismo mensaje, el referente de La Libertad Avanza apuntó contra la gestión provincial y enumeró una serie de cuestionamientos. Entre ellos, mencionó la falta de repudio por parte del ministro del Interior ante la agresión sufrida por el diputado (Federico) Pelli, así como también denunció un elevado número de asesores en el gobierno y el manejo de fondos públicos.
Además, Ferreira hizo foco en problemas estructurales de la provincia, como el deterioro de las escuelas, la pérdida de mercadería destinada a sectores vulnerables y las consecuencias de las inundaciones en el interior tucumano. También cuestionó el funcionamiento de la Legislatura, a la que calificó como “la más cara del país”, y sostuvo que Tucumán “se quedó 40 años atrás”.
En ese contexto, el dirigente libertario lanzó una propuesta directa al gobernador: “Por todo eso y mucho más -y apelando a su honestidad y criterio- le comunico que pongo a disposición mi renuncia siempre y cuando usted exija la renuncia de Darío Monteros, quien claramente no está a la altura de su cargo. Depende de usted”.