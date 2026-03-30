Agravios a Mercedes Sosa: "No hace falta ni que le pidamos la renuncia, se tiene que ir solo"

La polémica por los agravios del funcionario libertario Enzo Ferreira contra la reconocida artista Mercedes Sosa tuvo otro capítulo político en la provincia. Tras viralizarse un retuit ofensivo, la familia de la artista y el gobernador Osvaldo Jaldo reclamaron su renuncia, mientras Ferreira redobló la apuesta cuestionando a la gestión provincial y condicionando su salida a la del ministro del Interior Darío Monteros, generando un fuerte cruce público entre oficialismo y referentes de La Libertad Avanza en Tucumán.