A sólo un día: lo que hay que saber del show de Tini Stoessel en Tucumán

El show que Tini Stoessel presentará mañana en el hipódromo de San Miguel de Tucumán promete convertirse en uno de los eventos más impactantes del año. La artista llega con “Futtura”, una propuesta que apunta a marcar un hito en la escena del norte argentino.
El escenario tiene unas dimensiones de 25 metros de boca -la parte principal-, 18 metros de ancho, 10 metros de fondo -con dos laterales-, y una altura aproximada de 16 metros; la pasarela tiene un elevador de cinco metros. Y Tini no sólo va a caminar, sino que también va a volar: bajará del ovni, que es como el ícono de “Futttura”; tiene nueve metros de diámetro y pesa seis toneladas. Ella ingresa al espectáculo por ahí. Y después vienen todos los efectos especiales. Se avizora un show de primera calidad. El hipódromo está habilitado para una capacidad para 15.000 personas. Las puertas se abrirán a las 17, y desde ese momento podrá ingresar el público. De acuerdo a la categoría de la entrada adquirida habrá tres lugares para el ingreso (el mapa se mostrará por diversos medios). En tanto, el espectáculo comenzará a las 21, y se extenderá por unas dos horas y media, según detallaron desde la organización.
Estacionamiento
Fuera del hipódromo estará disponible el estacionamiento -en el descampado de frente a las puertas del predio-. La organización ya se ocupó de garantizar la seguridad de los vehículos. Este servicio se debe pagar aparte, ya que no está incluido en el precio de la entrada.
Más de 300 personas participan de la organización. El operativo de seguridad incluya más de 160 agentes privados -en el anillo interno- y 190 efectivos de brigada, además de nuevos sistemas de iluminación en los accesos para ordenar el ingreso y la salida del público.
Dentro del predio habrá espacios sectorizados, donde food trucks ofrecerán distintos tipos de comidas y de bebidas.
Cada uno de estos espacios también tendrá baños químicos, tanto para hombres como para mujeres.
Todavía quedan entradas; se pueden conseguir vía online, y durante los días de hoy y de mañana también se podrán adquirir en la boletería del hipódromo tucumano.
“Es muy importante para nosotros que la gente esté puntual, porque Tini empezará exactamente a las 21. Por eso se abren las puertas a las 17. En ese sentido, también le pedimos al público que descarguen el QR y que ya lo traigan descargado a las puertas”, dijo Sol Castillo, integrante de la organización del espectáculo.