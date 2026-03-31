A sólo un día: lo que hay que saber del show de Tini Stoessel en Tucumán

El escenario tiene unas dimensiones de 25 metros de boca -la parte principal-, 18 metros de ancho, 10 metros de fondo -con dos laterales-, y una altura aproximada de 16 metros; la pasarela tiene un elevador de cinco metros. Y Tini no sólo va a caminar, sino que también va a volar: bajará del ovni, que es como el ícono de “Futttura”; tiene nueve metros de diámetro y pesa seis toneladas. Ella ingresa al espectáculo por ahí. Y después vienen todos los efectos especiales. Se avizora un show de primera calidad. El hipódromo está habilitado para una capacidad para 15.000 personas. Las puertas se abrirán a las 17, y desde ese momento podrá ingresar el público. De acuerdo a la categoría de la entrada adquirida habrá tres lugares para el ingreso (el mapa se mostrará por diversos medios). En tanto, el espectáculo comenzará a las 21, y se extenderá por unas dos horas y media, según detallaron desde la organización.