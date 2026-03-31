Secciones
EspectáculosGuía para salir

Tini Stoessel en Tucumán: Futttura llega con el peso de un debut majestuoso

Alrededor de cinco meses atrás, Tini estrenaba su nuevo espectáculo, y Tecnópolis explotaba.

IMPACTANTE. Futttura se estrenó en Tecnópolis, en octubre de 2025. IMPACTANTE. Futttura se estrenó en Tecnópolis, en octubre de 2025.
Hace 4 Hs

El show que Tini Stoessel presentará mañana en San Miguel de Tucumán ya tuvo un anticipo contundente en su estreno, en octubre, cuando “Futttura” se mostró como una propuesta de gran escala y con una artista completamente entregada al público. Con más de tres horas de duración, aquel espectáculo se sostuvo en una exigencia física permanente; y el de mañana será muy similar. Coreografías intensas, corridas sobre la pasarela y un ritmo escénico sin pausas marcan el pulso de una puesta que no da respiro. Desde el comienzo, con un ingreso aéreo de impronta futurista, la escena plantea un impacto inmediato.

El desarrollo está organizado en etapas que reconstruyen su recorrido artístico. La cantante transita desde sus inicios hasta su presente, con un relato que alterna momentos de euforia con pasajes más introspectivos. En ese entramado, las pantallas cumplen un rol central, con material audiovisual que remite a distintas etapas de su carrera y refuerza el vínculo con el público. Uno de los tramos más significativos llega cuando la artista expone su costado más íntimo, con canciones atravesadas por experiencias personales. El clima se vuelve más reflexivo, antes de dar paso a otro cambio de ritmo.

Despliegue lumínico

En el último segmento, el show recupera intensidad con una impronta más electrónica, apoyada en un despliegue lumínico y sonoro que envuelve al predio. Aparecen temas como “Down”, “La original”, “Blackout” y “Me gusta”, que refuerzan el perfil más enérgico de la propuesta. El cierre, a puro baile, reúne varios de sus éxitos más celebrados por los fanáticos -“Bar”, “La triple T”, “Miénteme” y “Cupido”-.

Ricky Martin y Tini relanzan el hit “Vuelve”

Ricky Martin y Tini relanzan el hit “Vuelve”

Ese despliegue se verá mañana en el Hipódromo de Tucumán. Para el público tucumano, será la primera oportunidad de enfrentarse en vivo con un show que combina relato, energía y cercanía, tal como ocurrió en su estreno.

Temas San Miguel de TucumánTini Stoessel
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alistan un megaescenario para el show de Tini en Tucumán

Alistan un megaescenario para el show de Tini en Tucumán

¿Cuándo llega Tini a Tucumán?: los detalles de “Futtura”

¿Cuándo llega Tini a Tucumán?: los detalles de “Futtura”

El desesperado descargo de Emilia Mernes sobre su pelea con Tini Stoessel: Estoy asustada

El desesperado descargo de Emilia Mernes sobre su pelea con Tini Stoessel: "Estoy asustada"

Filtraron la identidad del jugador de la selección argentina que se envió mensajes con Emilia Mernes

Filtraron la identidad del jugador de la selección argentina que se envió mensajes con Emilia Mernes

Lo más popular
Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia
1

Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia

Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones
2

Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones

Costo de vida: ¿qué pasará con los precios?
3

Costo de vida: ¿qué pasará con los precios?

La Legislatura dispuso que se conectarán áreas protegidas en Tucumán
4

La Legislatura dispuso que se conectarán áreas protegidas en Tucumán

El país que sólo existe cuando la Selección juega el Mundial
5

El país que sólo existe cuando la Selección juega el Mundial

¿Cómo piensa Amanda Askell, la filósofa de la inteligencia artificial?
6

¿Cómo piensa Amanda Askell, la filósofa de la inteligencia artificial?

Más Noticias
¿Cómo piensa Amanda Askell, la filósofa de la inteligencia artificial?

¿Cómo piensa Amanda Askell, la filósofa de la inteligencia artificial?

Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones

Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones

La Legislatura dispuso que se conectarán áreas protegidas en Tucumán

La Legislatura dispuso que se conectarán áreas protegidas en Tucumán

Recuerdos fotográficos: 1985. La “fantasía en bicicleta” de las acróbatas chinas

Recuerdos fotográficos: 1985. La “fantasía en bicicleta” de las acróbatas chinas

Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia

Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia

Costo de vida: ¿qué pasará con los precios?

Costo de vida: ¿qué pasará con los precios?

YPF: que el árbol no tape el bosque

YPF: que el árbol no tape el bosque

El país que sólo existe cuando la Selección juega el Mundial

El país que sólo existe cuando la Selección juega el Mundial

Comentarios