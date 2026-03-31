Tini Stoessel en Tucumán: Futttura llega con el peso de un debut majestuoso

El show que Tini Stoessel presentará mañana en San Miguel de Tucumán ya tuvo un anticipo contundente en su estreno, en octubre, cuando “Futttura” se mostró como una propuesta de gran escala y con una artista completamente entregada al público. Con más de tres horas de duración, aquel espectáculo se sostuvo en una exigencia física permanente; y el de mañana será muy similar. Coreografías intensas, corridas sobre la pasarela y un ritmo escénico sin pausas marcan el pulso de una puesta que no da respiro. Desde el comienzo, con un ingreso aéreo de impronta futurista, la escena plantea un impacto inmediato.