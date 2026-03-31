Tini Stoessel en Tucumán: Futttura llega con el peso de un debut majestuoso

El show que Tini Stoessel presentará mañana en San Miguel de Tucumán ya tuvo un anticipo contundente en su estreno, en octubre, cuando “Futttura” se mostró como una propuesta de gran escala y con una artista completamente entregada al público. Con más de tres horas de duración, aquel espectáculo se sostuvo en una exigencia física permanente; y el de mañana será muy similar. Coreografías intensas, corridas sobre la pasarela y un ritmo escénico sin pausas marcan el pulso de una puesta que no da respiro. Desde el comienzo, con un ingreso aéreo de impronta futurista, la escena plantea un impacto inmediato.
El desarrollo está organizado en etapas que reconstruyen su recorrido artístico. La cantante transita desde sus inicios hasta su presente, con un relato que alterna momentos de euforia con pasajes más introspectivos. En ese entramado, las pantallas cumplen un rol central, con material audiovisual que remite a distintas etapas de su carrera y refuerza el vínculo con el público. Uno de los tramos más significativos llega cuando la artista expone su costado más íntimo, con canciones atravesadas por experiencias personales. El clima se vuelve más reflexivo, antes de dar paso a otro cambio de ritmo.
Despliegue lumínico
En el último segmento, el show recupera intensidad con una impronta más electrónica, apoyada en un despliegue lumínico y sonoro que envuelve al predio. Aparecen temas como “Down”, “La original”, “Blackout” y “Me gusta”, que refuerzan el perfil más enérgico de la propuesta. El cierre, a puro baile, reúne varios de sus éxitos más celebrados por los fanáticos -“Bar”, “La triple T”, “Miénteme” y “Cupido”-.
Ese despliegue se verá mañana en el Hipódromo de Tucumán. Para el público tucumano, será la primera oportunidad de enfrentarse en vivo con un show que combina relato, energía y cercanía, tal como ocurrió en su estreno.