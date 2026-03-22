Durante un show: Tini Stoessel dio una señal clave y confirmó su casamiento con Rodrigo De Paul

En medio del escándalo por su supuesta pelea con Emilia Mernes, Tini Stoessel está de gira con "Futtura" y este sábado se presentó en Córdoba. El show, que coincidió con su cumpleaños número 29, tuvo un condimento especial: cuando el público comenzó a corear "casamiento, casamiento" (con Rodrigo de Paul), la Triple T hizo un gesto que mucho interpretaron como un "sí".
Las versiones sobre una posible boda entre la cantante y el futbolista circulan desde hace algunos meses. En enero, la panelista Pilar Smith del programa LAM señaló que la pareja estaba planeando casarse a finales de diciembre de 2026. Sin embargo, hasta el momento, no hubo una confirmación oficial más que las señales la artista y el deportista revelaron en sus redes sociales.
El gesto de Tini Stoessel que confirmó su casamiento con Rodrigo De Paul
El momento ocurrió cuando el show ya había superado la mitad cuando el público comenzó “casamiento, casamiento”. Al principio, Tini no comprendió lo que le pedían y reaccionó con sorpresa: “¿Qué?”, preguntó.
Cuando finalmente entendió el mensaje, miró hacia un costado del escenario buscando a Rodrigo de Paul, quien minutos antes había aparecido con una torta para cantarle el feliz cumpleaños, y comentó: “Se fue”. Luego de una breve pausa, volvió a dirigirse a la multitud, acercó el micrófono y susurró: “Sí, nos vamos a casar”, mientras asentía con la cabeza.
Tini Stoessel lanzó “Dos amantes” y reunió a Messi, Susana Giménez y Rodrigo de Paul para el videoclip
Tini Stoessel lo logró y consiguió lo que ninguna artista pudo hasta el momento: reunió a Lionel Messi, Rodrigo de Paul, Susana Giménez, Beto Montenegro y Cacho Deicas para el videoclip de Dos Amantes, su nueva canción con Ulises Bueno.
El tema narra la historia de “dos amantes”. Entre los fans ya empezó a tomar fuerza una versión: el videoclip estaría inspirado en el comienzo de su relación con el futbolista, aunque planteado desde una estética de “amores prohibidos”.
Los protagonistas del video se ubican en una mesa extensa, la “principal”, típica de celebraciones como casamientos o fiestas de 15. En el medio están Tini y Ulises, y a ambos lados se distribuyen las demás figuras.
Como era de esperarse, el tramo guionado quedó en manos de Susana, la actriz del grupo, quien les lanzó a Tini y De Paul la pregunta: “¿para cuándo el casamiento?” aunque no hay una respuesta concreta sino risas e ironía.