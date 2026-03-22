Durante un show: Tini Stoessel dio una señal clave y confirmó su casamiento con Rodrigo De Paul

En medio del escándalo por su supuesta pelea con Emilia Mernes, Tini Stoessel está de gira con "Futtura" y este sábado se presentó en Córdoba. El show, que coincidió con su cumpleaños número 29, tuvo un condimento especial: cuando el público comenzó a corear "casamiento, casamiento" (con Rodrigo de Paul), la Triple T hizo un gesto que mucho interpretaron como un "sí".