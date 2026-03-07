Tomás Albornoz y su gran objetivo con Los Pumas: “No fui al último Mundial; eso me motiva para 2027”

Tomás Albornoz atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. El apertura tucumano dio un paso decisivo en el rugby europeo al debutar en el Top 14 de Francia con el Rugby Club Toulonnais, uno de los clubes más tradicionales del continente. Su llegada a Toulon se produjo tras su salida del Benetton de Italia, donde se había consolidado como uno de los mejores números “10” del United Rugby Championship. El salto al rugby francés implicó un cambio importante tanto en lo deportivo como en el contexto competitivo, pero el tucumano lo vive con entusiasmo.