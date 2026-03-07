Tomás Albornoz y su gran objetivo con Los Pumas: “No fui al último Mundial; eso me motiva para 2027”
El apertura tucumano debutó en el Top 14 con Toulon y atraviesa una etapa clave de su carrera en Europa. En diálogo con LA GACETA, habló sobre su adaptación al rugby francés, el presente de Los Pumas y el sueño de jugar un Mundial.
Tomás Albornoz atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. El apertura tucumano dio un paso decisivo en el rugby europeo al debutar en el Top 14 de Francia con el Rugby Club Toulonnais, uno de los clubes más tradicionales del continente. Su llegada a Toulon se produjo tras su salida del Benetton de Italia, donde se había consolidado como uno de los mejores números “10” del United Rugby Championship. El salto al rugby francés implicó un cambio importante tanto en lo deportivo como en el contexto competitivo, pero el tucumano lo vive con entusiasmo.
“Llegué hace poco al club y estoy adaptándome, de a poco afianzándome más en el club y en la ciudad. El balance es positivo. Creo que desde cualquier punto de vista, llegar a Francia es siempre positivo”, señaló en diálogo con LA GACETA.
De Tucumán a Europa
La historia de Albornoz comenzó en Tucumán Rugby, donde se formó desde las divisiones juveniles y rápidamente mostró condiciones que lo proyectaron al alto rendimiento. Fue parte del plantel campeón del Regional del NOA 2015, una experiencia que marcó sus primeros pasos en el rugby grande.
El salto al profesionalismo llegó en 2019, cuando debutó con Jaguares. Luego sumó experiencia en Ceibos y Jaguares XV, hasta que en 2021 decidió emigrar a Europa para continuar su carrera en Benetton. Ahora, en Francia, atraviesa un nuevo proceso de adaptación. “Siento que me voy adaptando de a poco a un rugby totalmente distinto, a mis nuevos compañeros y al club. Es un proceso que lleva un tiempo hasta sentirte parte”, explicó.
El Top 14
El rugby francés tiene características muy particulares, tanto dentro como fuera de la cancha. El nivel de competencia, la intensidad de los partidos y el contexto de los clubes generan un ambiente muy especial. “Me sorprendió el fanatismo que hay acá en Francia. La gente es muy fan del club y también la calidad de jugadores que hay en el campeonato”, comentó Albornoz.
El Top 14 es considerado uno de los torneos más exigentes del planeta, con estadios repletos, figuras internacionales y una intensidad que muchas veces se asemeja a la de los partidos de selección
Duelo tucumano
El rugby europeo se convirtió en un punto de encuentro frecuente para jugadores tucumanos. En Francia, Italia y otras ligas del continente hay cada vez más representantes de la provincia, algo que genera una conexión especial entre quienes comparten raíces.
Hace pocos días, por ejemplo, Albornoz se reencontró con Domingo Miotti, otro apertura tucumano que también desarrolla su carrera en Europa.
“Compartimos con Domingo y la verdad que es bueno verlo porque es un amigo. Es muy lindo compartir con él dentro y fuera de la cancha. Y también con todos los tucumanos que me cruce en Francia”, contó.
Para Albornoz, esta presencia creciente de jugadores tucumanos en el exterior es motivo de orgullo. “Creo que es algo muy positivo para el rugby tucumano. Cada uno lleva a su club con uno mismo, así que de alguna manera llevás al rugby tucumano a cada lugar donde jugás”, afirmó.
El vínculo
A pesar de la distancia, Albornoz sigue de cerca la actualidad de Tucumán Rugby, el club donde dio sus primeros pasos. El reciente título del equipo en el Regional del NOA también lo vivió con emoción desde Europa.
“Fue una alegría enorme para todo el club. Siempre es lindo ver a tus amigos y a tu familia contentos, así que fue una alegría enorme para todos”, expresó.
Cuando mira hacia atrás, el apertura identifica el trabajo y la constancia como las claves que le permitieron llegar al máximo nivel. “Seguramente el esfuerzo y el laburo que hice durante tantos años para llegar a jugar en el mejor nivel posible”, reflexionó.
Los Pumas
En paralelo a su crecimiento en Europa, Albornoz sigue muy de cerca la actualidad de Los Pumas, un equipo que en los últimos años mostró una evolución marcada. “Creo que Los Pumas están en un gran momento. Siempre fueron muy buenos defensivamente y en estos últimos años el ataque estuvo funcionando muy bien”, analizó.
Para el tucumano, uno de los aspectos que todavía puede mejorar el equipo es la regularidad. “Seguramente la consistencia. Nos pasó de ganar grandes partidos y después perder otros por mucha diferencia”, explicó.
El Mundial
El próximo gran objetivo del rugby argentino será la Copa del Mundo, donde el seleccionado compartirá grupo con Fiji, España y Canadá. Para Albornoz, cada uno de esos partidos tendrá características particulares.
“Son partidos de Mundial, muy distintos a cualquier otro tipo de partidos. Fiji será seguramente el partido más físico y exigente que tendremos. España y Canadá vienen creciendo mucho en los últimos años y seguramente tendrán una gran motivación”, señaló.
En ese sentido, remarcó que el enfoque deberá estar puesto en el propio rendimiento del equipo. “Tendremos que enfocarnos en hacer grandes partidos”, afirmó.
Un sueño pendiente
Para cualquier jugador de rugby, disputar un Mundial representa uno de los mayores sueños posibles. En el caso de Albornoz, ese objetivo tiene un significado especial, ya que no pudo formar parte del último torneo. “Para mí es un sueño. No me tocó ir al último y eso me motiva aún más para el próximo”, reconoció.
Mientras tanto, el tucumano prefiere concentrarse en el presente y en seguir creciendo paso a paso. “Dar lo mejor de mí en cada partido que me toque. Quiero poner el foco en lo que toca en cada momento porque esto pasa volando”, concluyó.
Con apenas unos años en el rugby profesional y un camino que lo llevó desde Tucumán Rugby hasta uno de los clubes más importantes de Francia, Tomás Albornoz continúa construyendo una carrera que todavía promete muchos capítulos más.