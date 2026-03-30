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Quién es Raúl Ojeda, el juez que frenó 82 artículos de la reforma laboral

Ex asesor de Carlos Tomada, docente universitario y especialista en derecho del trabajo, el magistrado dictó una cautelar a favor de la CGT que impacta de lleno en la reforma impulsada por el Gobierno.

RAÚL OJEDA. El juez nacional del Trabajo que paralizó 82 artículos de la reforma laboral. RAÚL OJEDA. El juez nacional del Trabajo que paralizó 82 artículos de la reforma laboral. IMAGEN TOMADA DE LA NACIÓN
Hace 2 Hs

El juez laboral Raúl Horacio Ojeda, quien este lunes suspendió 82 artículos de la reforma laboral aprobada por el Congreso hace poco más de un mes, cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito del derecho del trabajo, tanto en la función pública como en la actividad académica.

Ojeda fue asesor en asuntos legislativos del ex ministro de Trabajo Carlos Tomada entre 2004 y 2012. Tomada fue el único titular de esa cartera durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, entre 2003 y 2015. En 2020, el magistrado fue recusado por Hugo Moyano en una causa en la que el propio Tomada le reclamaba al sindicato de camioneros el pago de una multa de $ 4.000.000 por incumplir una conciliación obligatoria durante un conflicto en el transporte de combustibles.

Graduado como abogado y procurador en la Universidad de Buenos Aires en 1991, Ojeda realizó estudios de posgrado en las universidades españolas de Salamanca y Toledo. En el ámbito académico, se desempeña como profesor adjunto regular en la cátedra de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la UBA.

Además, es autor y coordinador de diversas obras especializadas en la materia, entre ellas Ley de Contrato de Trabajo Comentada y Concordada, en tres tomos; Jurisprudencia Laboral Nacional y de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en cuatro tomos; y Tutela Sindical. Estabilidad del representante gremial.

Actualmente, Ojeda está al frente del Juzgado Nacional del Trabajo N°63, cargo al que accedió tras la renuncia de la jueza María Alejandra D’Agnillo el año pasado. La magistrada había tenido su última intervención relevante en septiembre de 2024, cuando falló contra el sindicato de camioneros en una disputa con Mercado Libre por el encuadre gremial de trabajadores. Previamente, en 2012, Ojeda había sido designado titular del Juzgado del Trabajo N°72.

El magistrado, que ahora asestó el primer revés judicial de peso a la reforma laboral del gobierno de Javier Milei, también mantiene actividad como conferencista. El 3 de junio de 2022, durante una exposición en la Universidad Nacional del Nordeste, calificó como “nefasta” a la ley de riesgos del trabajo, aunque destacó que permitió a los abogados laboralistas profundizar en el análisis constitucional, consignó el diario La Nación.

“Por ahí, nos pasamos de mambo y empezamos a pensar que todo lo que no nos gustaba era inconstitucional. Ya vamos a llegar a un punto de equilibrio para ver que no hace falta plantear la inconstitucionalidad en todos los casos, sino en algunos la inaplicabilidad de ciertas normas por el sistema del artículo 9 de la ley de contrato de trabajo, de norma más favorable”, sostuvo en esa oportunidad.

En esa misma conferencia, defendió el derecho a huelga como un derecho humano. “El derecho a huelga surge del Pidesc, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es una norma universal de derechos humanos. También incluye el derecho al tiempo libre”, afirmó.

Ojeda es, además, fundador del Grupo de Estudio de Derecho Social, un espacio académico en el que se desempeña como vocal y que tiene como uno de sus lemas la confianza en la ciencia jurídica como herramienta para alcanzar la justicia social.

El fallo que dictó suspende la aplicación de 82 artículos de la reforma laboral hasta que se resuelva la cuestión de fondo, es decir, los planteos de inconstitucionalidad presentados por la CGT. La decisión fue celebrada por la central obrera, que consideró la medida como un respaldo a la organización sindical.

“Celebramos esta decisión judicial como un paso fundamental en la defensa de los derechos del movimiento obrero organizado y ratificamos nuestro compromiso de continuar la lucha en todos los ámbitos institucionales”, expresó la CGT en un comunicado.

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