Quién es Raúl Ojeda, el juez que frenó 82 artículos de la reforma laboral

Ojeda fue asesor en asuntos legislativos del ex ministro de Trabajo Carlos Tomada entre 2004 y 2012. Tomada fue el único titular de esa cartera durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, entre 2003 y 2015. En 2020, el magistrado fue recusado por Hugo Moyano en una causa en la que el propio Tomada le reclamaba al sindicato de camioneros el pago de una multa de $ 4.000.000 por incumplir una conciliación obligatoria durante un conflicto en el transporte de combustibles.