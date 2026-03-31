El Centro Cultural Virla suspende su agenda por refacciones

Esta decisión genera un ahorro de costos (aún no se conoce el monto final que deberá invertirse), pero -por otro lado- tiene sus demoras: el personal no trabaja los fines de semana y se adhiere a las medidas de fuerza del sector no docente en reclamo de mejoras salariales. Por ejemplo, esta semana corta por los feriados de jueves y viernes, no habrá actividades ningún día. A ello se agrega de que debe haber buen tiempo (una ventana sin lluvias de una a dos semanas) para encarar las obras. Esas variantes impiden que se pueda definir un cronograma que permita establecer cuándo volverán las actividades culturales de manera normal.