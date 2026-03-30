La Facultad de Artes de Tucumán lanza nuevos talleres: cómo inscribirse y qué opciones hay

La Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) presenta una nueva edición de sus talleres de extensión para este año. Las opciones incluyen distintos lenguajes y disciplinas que buscan vincula el arte y la cultura a la sociedad.
La oferta está pensada para públicos diversos, incluyendo niños, jóvenes y adultos, sin necesidad de experiencia previa en muchos de los casos. Es impulsada por la Secretaría de Extensión de la unidad académica y ofrece talleres vinculados a las artes visuales, la fotografía, el teatro, la danza y la escritura, junto con espacios que incorporan nuevas herramientas tecnológicas y enfoques contemporáneos.
Todo lo que debés saber sobre los talleres
Mediante una convocatoria abierta, se recibieron propuestas de talleres presentadas por egresados y egresadas de las distintas carreras de la Facultad. Luego de su evaluación por parte del Consejo de Extensión, fueron seleccionados los talleres que se desarrollarán de manera presencial en la sede central de la Facultad, ubicada en calle Bolívar 700 de San Miguel de Tucumán, los sábados de 9:30 a 12:30 horas.
Al finalizar el cursado, se realizarán instancias expositivas abiertas a la comunidad y se otorgarán certificados con aval institucional a quienes participen.
Los talleres comenzarán el sábado 11 de abril, las personas interesadas pueden inscribirse hasta el viernes 10.
Las propuestas son anuales y aranceladas. Las inscripciones se realizarán de manera presencial en la Secretaría de Extensión de la Facultad de Artes (Bolívar 700, San Miguel de Tucumán), de lunes a viernes, de 8 a 12 horas, a partir del lunes 5 de abril.
Listado de talleres 2026
IA en el proceso proyectual, a cargo de Pablo Rivero
Pequeños artistas, a cargo de Melina Dayana Lobo
Taller de oratoria, a cargo de María Belén Bequi y Guadalupe Nuño
Achilata & panchuque: lectura y escritura de literatura tucumana, a cargo de Luciana García Barraza
Dibujo y pintura para adolescentes y adultos, a cargo de Constanza Barros
Escribiéndome: taller intensivo de prácticas performáticas, a cargo de Sol Camila Romero Ponce
Escultura y modelado, a cargo de Juliana Rossi
Cerámica, a cargo de Huerto Bejas
Bordado y técnicas textiles, a cargo de Belén Funes
Metalistería, a cargo de Miguel Ángel Giménez
Encuadernación, a cargo de Antonio Adolfo Ibáñez
El arte de capturar, a cargo de Lourdes Estefanía Barrionuevo