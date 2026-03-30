La Facultad de Artes de Tucumán lanza nuevos talleres: cómo inscribirse y qué opciones hay

Mediante una convocatoria abierta, se recibieron propuestas de talleres presentadas por egresados y egresadas de las distintas carreras de la Facultad. Luego de su evaluación por parte del Consejo de Extensión, fueron seleccionados los talleres que se desarrollarán de manera presencial en la sede central de la Facultad, ubicada en calle Bolívar 700 de San Miguel de Tucumán, los sábados de 9:30 a 12:30 horas.