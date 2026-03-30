El Banco Nación ofrece hasta 20 cuotas sin interés: qué productos se pueden financiar

El Banco Nación puso en marcha una nueva campaña de financiación que permite realizar compras en hasta 20 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad. La iniciativa comenzó el 27 de marzo pasado y estará vigente hasta el 31 de mayo, con alcance en todo el país y tanto en tiendas físicas como en plataformas de comercio electrónico y la aplicación BNA+.
La propuesta está disponible todos los días durante el período promocional y alcanza a una amplia variedad de rubros, entre ellos tecnología, artículos para el hogar, decoración, materiales para la construcción, colchonería y movilidad, incluyendo bicicletas y motocicletas. Según informó la entidad, la tasa nominal anual (TNA), la tasa efectiva anual (TEA) y el costo financiero total efectivo anual (CFTEA) son del 0,00%.
El listado de comercios adheridos incluye más de una decena de firmas. Entre los que ofrecen hasta 20 cuotas sin interés se encuentran Casa del Audio, Castillo, Radio Sapienza, Hendel Hogar, Novogar, Oscar Barbieri, Habitar, Megatone, Tecno-Compro, Motorola, Homedics, Frávega, On City, Naldo y Fava. También se suman Simmons y Pintecord, mientras que Servitech ofrece financiación en 12 o 20 cuotas, según el producto.
Otros comercios establecen límites menores. Rodo permite financiar en hasta 18 cuotas sin interés. En tanto, Samsung, Pardo, Grupo Marquez, Bringeri, JBL, D’Ricco, Coloshop, Easy, Samaco, Iguazú Hogar, Cañada Pinturerías y Santa Fe Pinturas ofrecen hasta 12 cuotas sin interés. En algunos casos, como Coloshop, Easy, Samaco e Iguazú Hogar, se exige un monto mínimo de compra para acceder al beneficio.
La promoción también contempla opciones de menor plazo. Arredo permite pagar en hasta 6 cuotas sin interés, mientras que Rex ofrece planes de 3 o 6 cuotas. Cada comercio define sus condiciones específicas, incluyendo la cantidad de cuotas, los productos alcanzados y los montos mínimos.
El acceso al programa requiere el uso de tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación, y las operaciones pueden realizarse tanto de manera presencial como a través de canales digitales, incluidos los sitios de e-commerce de los comercios y la app BNA+. La iniciativa está dirigida exclusivamente a la cartera de consumo y no incluye operaciones comerciales ni mayoristas.
Desde la entidad aclararon que no asumen responsabilidad por la calidad de los productos adquiridos, ya que su rol se limita a la financiación. Asimismo, informaron que los clientes pueden consultar el listado completo de comercios adheridos, condiciones y nuevas incorporaciones en el sitio oficial de la promoción.