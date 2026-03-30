El Banco Nación ofrece hasta 20 cuotas sin interés: qué productos se pueden financiar

El Banco Nación puso en marcha una nueva campaña de financiación que permite realizar compras en hasta 20 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad. La iniciativa comenzó el 27 de marzo pasado y estará vigente hasta el 31 de mayo, con alcance en todo el país y tanto en tiendas físicas como en plataformas de comercio electrónico y la aplicación BNA+.