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Test del Inversor: el BNA recomienda cómo hacer rendir tu dinero según tu perfil de inversor

A través de un cuestionario de nueve preguntas, el Banco Nación permite a los ahorristas identificar su nivel de tolerancia al riesgo y descubrir qué instrumentos financieros se adaptan mejor a sus objetivos de inversión.

Test del Inversor: el BNA recomienda cómo hacer rendir tu dinero según tu perfil de inversor Imagen generada con inteligencia artificial
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Empezar a invertir o avanzar en el campo del conocimiento de las inversiones es una tarea con múltiples opciones y caminos a seguir. Existen muchas herramientas válidas para hacer rendir el dinero, como plazos fijos, FCI (Fondos Comunes de Inversión), bonos y acciones. El Banco de la Nación Argentina ofrece un Test de Inversiones para saber cuál de estas herramientas es más adecuada según indicadores como edad, porcentaje de ingresos que se invertirán, tiempo que está dispuesto a dedicar el inversor y algunos más.

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El test, según plantea el BNA, tiene como único fin ayudar a conocer el perfil como inversor de acuerdo a los objetivos y necesidades de cada persona. “Predefinimos diferentes personalidades que representan distintos niveles de riesgo”, indica la entidad financiera. El mecanismo es sencillo: consta de nueve preguntas a partir de las cuales se arroja un tipo de perfil inversor, que puede ser conservador, moderado o audaz.

BNA: en qué invertir según tu perfil

Las preguntas del test son variadas y arrojan diferentes respuestas. Un inversor de 25 a 35 años, sin conocimiento en el área, baja o nula experiencia, dispuesto a destinar hasta el 40% de sus ahorros, es considerado un inversor conservador por el BNA. Se consideran también las aspiraciones de ganancias, el grado de riesgo dispuesto a asumir y situaciones hipotéticas de riesgo. Como resultado, el BNA ofrece alternativas como depósitos a plazo fijo, los FCI –como Pellegrini Renta Pesos o Pellegrini Renta Fija– y las opciones bursátiles como las Letras del Tesoro en Pesos.

Para perfiles con mayor experiencia y mayor aspiración de ganancias, pero con igual porcentaje de ingresos destinados a la inversión, las opciones pueden ser Fondos Comunes de Inversión –como Pellegrini Renta Fija Ahorro, Pellegrini Renta Fija Pública o Pellegrini Renta Fija Plus– u operaciones bursátiles –como Títulos Públicos Nacionales u Obligaciones Negociables–.

Quienes están dispuestos a afrontar inversiones a largo plazo, con mayor riesgo pero también mayor probabilidad de rentabilidad, pueden pertenecer a un perfil de inversor audaz. Estos son los clientes conocedores de mecanismos de inversión, interesados en obtener gran crecimiento de ahorros y con experiencia en el Mercado de Capitales. Para ellos, son ideales los FCI –como Pellegrini Integral, Pellegrini Acciones– o las operaciones bursátiles –como acciones y Cedears–.

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