Test del Inversor: el BNA recomienda cómo hacer rendir tu dinero según tu perfil de inversor

BNA: en qué invertir según tu perfil

Las preguntas del test son variadas y arrojan diferentes respuestas. Un inversor de 25 a 35 años, sin conocimiento en el área, baja o nula experiencia, dispuesto a destinar hasta el 40% de sus ahorros, es considerado un inversor conservador por el BNA. Se consideran también las aspiraciones de ganancias, el grado de riesgo dispuesto a asumir y situaciones hipotéticas de riesgo. Como resultado, el BNA ofrece alternativas como depósitos a plazo fijo, los FCI –como Pellegrini Renta Pesos o Pellegrini Renta Fija– y las opciones bursátiles como las Letras del Tesoro en Pesos.