El Gobierno apelará el fallo que frenó artículos de la ley de Reforma laboral

Desde el Ministerio indicaron que la ley fue sancionada por el Congreso y sostuvieron que se trata de una herramienta orientada a la creación de empleo formal, la mejora de la competitividad y el fortalecimiento de la seguridad jurídica en las relaciones laborales. En esa línea, remarcaron que la defensa judicial de la norma forma parte de la estrategia oficial para sostener la reforma.