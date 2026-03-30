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El Gobierno apelará el fallo que frenó artículos de la ley de Reforma laboral

El Ministerio de Capital Humano, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro, recurrirá la cautelar dictada por la Justicia laboral tras una presentación de la CGT.

EN CASA ROSADA. Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano. EN CASA ROSADA. Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.
Hace 2 Hs

El Ministerio de Capital Humano informó que apelará el fallo del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 que suspendió de manera cautelar un conjunto de artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, tras una acción declarativa presentada por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) contra el Estado Nacional.

Según el comunicado oficial, la apelación será presentada con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación y buscará revertir la decisión judicial que, de manera provisoria, frenó parte de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La cartera señaló que agotará todas las instancias judiciales necesarias para garantizar la vigencia de la norma.

El fallo había sido dictado en el marco de una medida cautelar solicitada por la central sindical, que cuestionó diversos artículos de la ley al considerar que podrían afectar derechos laborales individuales y colectivos. En su resolución, el juez Raúl Ojeda entendió que se encontraban reunidos los requisitos para dictar la medida provisoria mientras se analiza la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas.

Desde el Ministerio indicaron que la ley fue sancionada por el Congreso y sostuvieron que se trata de una herramienta orientada a la creación de empleo formal, la mejora de la competitividad y el fortalecimiento de la seguridad jurídica en las relaciones laborales. En esa línea, remarcaron que la defensa judicial de la norma forma parte de la estrategia oficial para sostener la reforma.

La medida cautelar tendrá vigencia hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Mientras tanto, el expediente continuará su trámite en instancias superiores, donde se evaluarán los planteos presentados por el Estado Nacional y por la central sindical.

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