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Jaldo anunció que asistirá al Cottolengo Don Orione para garantizar su funcionamiento

El gobernador anunció un aporte económico inmediato para asegurar el funcionamiento de la institución, afectada por deudas, atrasos en pagos nacionales y dificultades para sostener servicios esenciales.

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Hace 2 Hs

El gobernador Osvaldo Jaldo recibió este lunes a las autoridades del Cottolengo Don Orione, encabezadas por el padre Facundo Mela, junto a integrantes de la comisión directiva, con el objetivo de abordar la delicada situación financiera que atraviesa la institución.

Tras el encuentro, el mandatario resaltó el rol clave que cumple el establecimiento en Tucumán. “Es una institución de mucho crédito, muy querida por la mayoría de los tucumanos, por la función que desempeña al albergar a personas con dificultades físicas, adultos mayores y a quienes no tienen una familia que los contenga”, expresó.

Jaldo también puso en valor el compromiso del personal, al que destacó por su “afecto, cariño y profesionalismo”, aunque advirtió que el contexto económico actual impacta de lleno en su funcionamiento.

En esa línea, señaló que la falta de recursos provenientes de la Nación afecta directamente a espacios sensibles como el Cottolengo. “Hoy los recursos no están llegando a una institución que alberga a cerca de 100 personas, muchas con discapacidades importantes, que requieren atención médica, medicamentos y alimentación todos los días”, remarcó.

Por su parte, Mela advirtió que la problemática trasciende lo local. “La situación que estamos viviendo no es solo local, sino que afecta a todos los que trabajan en este ámbito en la Argentina”, sostuvo. En ese sentido, detalló que la falta de pagos nacionales, que se arrastra desde diciembre, provocó un fuerte desfinanciamiento. “No estamos pidiendo una ayuda extraordinaria, sino que se cumpla la ley de discapacidad y que no se vulneren los derechos de las personas con discapacidad”, enfatizó.

El sacerdote describió además el impacto directo en la operatoria diaria. “Al cortarse la cadena de pagos, estamos teniendo problemas para pagar los sueldos, a los proveedores y los servicios. Tenemos 90 personas a cargo, todas en situación de vulnerabilidad, y además 85 familias del personal que dependen de estos ingresos”, explicó.

Según indicó, la institución ya agotó sus recursos. “Hace cuatro meses hemos quemado todas las reservas que teníamos y actualmente estamos endeudados con proveedores”, afirmó.

Uno de los puntos críticos es la deuda acumulada del PAMI, que, según precisó Jaldo, mantiene entre tres y cuatro meses de atraso en los pagos, lo que profundiza el cuadro de desfinanciamiento.

Frente a este escenario, el gobernador anunció un aporte económico inmediato por parte de la Provincia. “Nos hemos comprometido a hacer un aporte que les permita sortear los problemas financieros actuales”, afirmó.

Asimismo, adelantó que continuarán las gestiones en las próximas semanas para encontrar soluciones de fondo. “Vamos a seguir conversando para ver cómo podemos estabilizarlo financiera y económicamente para que pueda seguir funcionando”, indicó.

Jaldo subrayó además que la asistencia debe ser entendida como una inversión social. “Lejos de ser un gasto, es una inversión que permite sostener la calidad de vida de quienes están allí albergados. Si hay problemas financieros, esa atención se va a ver afectada”, concluyó.

Mela, en tanto, confirmó el compromiso oficial. “El gobernador se comprometió a ayudarnos, especialmente para cubrir los gastos de este mes de marzo, y estuvimos hablando de una posible ayuda para los meses siguientes, aunque todavía hay cuestiones por definir”, señaló.

No obstante, insistió en la falta de respuestas a nivel nacional. “No hay respuesta por parte del Gobierno nacional”, sostuvo.

Pese a la complejidad del panorama, el director del Cottolengo se mostró moderadamente optimista. “Con esta ayuda de la Provincia, junto al acompañamiento de la Legislatura y el vicegobernador, creemos que vamos a poder seguir adelante, aunque ajustándonos mucho”, concluyó.

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