Jaldo anunció que asistirá al Cottolengo Don Orione para garantizar su funcionamiento

Por su parte, Mela advirtió que la problemática trasciende lo local. “La situación que estamos viviendo no es solo local, sino que afecta a todos los que trabajan en este ámbito en la Argentina”, sostuvo. En ese sentido, detalló que la falta de pagos nacionales, que se arrastra desde diciembre, provocó un fuerte desfinanciamiento. “No estamos pidiendo una ayuda extraordinaria, sino que se cumpla la ley de discapacidad y que no se vulneren los derechos de las personas con discapacidad”, enfatizó.