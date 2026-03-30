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Solicitaron declarar al Pozo de Vargas como "Monumento a la Verdad Histórica"

El dirigente Enrique Romero presentó un pedido ante la Legislatura para reconocer a este lugar como símbolo de memoria colectiva.

ARCHIVO LA GACETA / Foto de JORGE OLMOS SGROSSO ARCHIVO LA GACETA / Foto de JORGE OLMOS SGROSSO
Hace 34 Min

Enrique Romero, del Partido Provincial Ley y Orden, presentó una solicitud formal ante la Legislatura para que el Pozo de Vargas sea declarado por ley como “Monumento a la Verdad Histórica”.

En la nota dirigida al titular de la cámara, Miguel Acevedo, Romero fundamentó su pedido en la necesidad de consolidar la memoria colectiva y garantizar el derecho a la verdad, tanto de las víctimas como de la sociedad en su conjunto. El ex funcionario municipal de la capital señaló en el escrito haber impulsado la denuncia judicial que dio origen a la apertura del sitio en el marco de la causa “Romero, Enrique Fernando s/ su denuncia” (Expte. 400140/2002).

El dirigente destacó que el Pozo de Vargas es considerado la mayor fosa de inhumación clandestina del país, y mencionó que se han identificado 121 perfiles genéticos sobre un total de 149 distintos, además de aproximadamente 38.000 fragmentos recuperados, según datos atribuidos al arqueólogo Andrés Romano. Asimismo, recordó que el 21 de marzo de 2023 el juez Federal Fernando Poviña resolvió la clausura de la excavación arqueológica en el lugar.

Romero sostuvo que “la verdad histórica es una construcción social basada en la evidencia disponible” y remarcó que el reconocimiento legal del sitio contribuiría a evitar la repetición de hechos del pasado. En ese sentido, afirmó que su planteo no busca promover ideologías ni utilizar la historia con fines políticos, sino reafirmar el valor del conocimiento histórico y la memoria.

La presentación incluye tres pedidos concretos: la declaración del Pozo de Vargas como monumento; la elaboración de una nómina de profesionales y colaboradores que participaron en las tareas para ser distinguidos por la Legislatura; y la ampliación de partidas presupuestarias destinadas a la construcción de oficinas que funcionen como espacios de información y difusión educativa sobre el sitio.

Finalmente, el documento subrayó el “deber de recordar” que le corresponde al Estado, entendiendo que el conocimiento de la historia forma parte del patrimonio colectivo y constituye una herramienta para prevenir futuras vulneraciones.

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