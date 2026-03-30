Solicitaron declarar al Pozo de Vargas como "Monumento a la Verdad Histórica"

En la nota dirigida al titular de la cámara, Miguel Acevedo, Romero fundamentó su pedido en la necesidad de consolidar la memoria colectiva y garantizar el derecho a la verdad, tanto de las víctimas como de la sociedad en su conjunto. El ex funcionario municipal de la capital señaló en el escrito haber impulsado la denuncia judicial que dio origen a la apertura del sitio en el marco de la causa “Romero, Enrique Fernando s/ su denuncia” (Expte. 400140/2002).