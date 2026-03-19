Malvinas nos une: vigilia, acto y desfile en Yerba Buena para homenajear a los héroes este 2 de abril

El próximo 2 de abril, en el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, la ciudad de Yerba Buena llevará adelante una serie de actividades conmemorativas abiertas a toda la comunidad.
Bajo el lema “Malvinas nos une”, vecinos, instituciones y autoridades participarán de una agenda que busca mantener viva la memoria colectiva y rendir homenaje a los excombatientes y caídos en el conflicto del Atlántico Sur.
Vigilia del 1 de abril
Las actividades comenzarán el lunes 1 de abril a las 23:15, con la tradicional vigilia en la intersección de Perón y Marigliano. Se trata de uno de los momentos más emotivos de la conmemoración, donde los asistentes se reúnen para esperar juntos el inicio de la fecha.
La vigilia se consolida año a año como un espacio de encuentro, reflexión y reconocimiento, en el que las banderas argentinas y el silencio respetuoso marcan el tono de la noche.
Acto central y desfile cívico-militar
El martes 2 de abril a las 9:30 se desarrollará el acto principal junto al desfile cívico-militar en la intersección de Perón y Boulevard Héroes Tucumanos de Malvinas.
Del evento participarán fuerzas de seguridad, instituciones educativas, agrupaciones y vecinos, en una jornada que combinará homenaje, identidad y compromiso con la historia.
Invitación abierta a la comunidad
Desde la organización invitan a toda la comunidad de Tucumán a participar de las actividades, asistir en familia y llevar la bandera argentina como símbolo de unidad.
El 2 de abril es una fecha que permanece viva en la memoria de los argentinos, no solo como recuerdo histórico, sino como un llamado permanente al respeto y al reconocimiento de quienes defendieron la soberanía nacional.