Cronograma de pagos en Tucumán: cuándo cobran los estatales hasta abril, entidad por entidad

La Tesorería General de la Provincia publicó en su página oficial el cronograma de pagos para el sueldo de trabajadores estatales. El cornograma comenzó el sábado 28 de marzo, y la misma entidad publicó un comunicado recordando que continuará durante esta semana y los primeros días de abril.
Por el momentó pudiero cobrar los trabajadores pertenecientes al Si.Pro.Sa., Instituto Provincial de la Vivienda, Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo y Ersept. Es importante aclarar que no continuarán este lunes 30, sino el martes 31.
Calendario de pagos de la Tesorería General de la Provincia para las diferentes entidades estatales
Martes 31 de marzo
-Administración Central
-Seguridad (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)
-Defensoría del Pueblo
-Tribunal de Cuentas
-Tribunal Fiscal de Apelación
-Poder Legislativo
-Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
-Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal)
-Ministerio Público Fiscal
-Ministerio Pupilar y de la Defensa
Miércoles 1 de abril
-Comunas Rurales
-Municipios del Interior
-Dirección Recursos Hídricos
-Ente Autárquico Tucumán Turismo
-Ente Cultural de Tucumán
-Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
-Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
-Instituto Desarrollo Productivo
-Ente Infraestructura Comunitaria
-Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol
-Ente Autarq. Teatro Mercedes Sosa
Parte complementaria (comienzo de abono según lo previsto):
Martes 7 de abril
-Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa.)
-Instituto Provincial de la Vivienda
-Ente Único de Reg. de Servic. Pub. Pcial. (E.R.S.E.P.T.)
-Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
-Sociedad Aguas del Tucumán
-Seguridad (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)
Miércoles 8 de abril
-Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales - Rep. 18 - Esc. Sec. Transferidas Rep. 25 - Esc. Sec. Tranf. Rep. 26 Esc. Sec. Transf. Rep. 27)
-Administración Central
-Defensoría del Pueblo
-Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
-Comunas Rurales
-Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
-Tribunal de Cuentas
-Tribunal Fiscal de Apelación
-Jubilados fuera de convenio
-Renta Vitalicia - Héroes de Malvinas
-Asignaciones Ex-Empleados Talleres de Tafí Viejo
Jueves 9 de abril
-Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal)
-Ministerio Público Fiscal
-Ministerio Pupilar y de la Defensa
-Poder Legislativo
-Municipios del Interior
-Dirección Recursos Hidrícos
-Ente Autárquico Tucumán Turismo
-Ente Cultural de Tucumán
-Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
-Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
-Instituto Desarrollo Productivo
-Ente Infraestructura Comunitaria
-Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol
-Ente Autarq. Teatro Mercedes Sosa
-Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)