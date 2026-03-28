Plazo fijo hoy: una por una, la tasa que ofrecen los bancos por la inversión en pesos

Los bancos pueden actualizar sus tasas de plazo fijo cada día hábil del mes. Foto: Néstor Grassi
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) presenta los valores actualizados de las tasas que ofrecen los bancos por inversiones en plazo fijo. Se trata de una tabla comparativa que permite elegir la propuesta más conveniente. Además, se puede ver cuáles son los 10 bancos que tienen las ofertas más competitivas a la fecha.
Desde la página oficial del BCRA, también se sugiere usar el home banking en caso de ser cliente de un banco cuya propuesta sea conveniente. Si no sos cliente, en cambio, podés acceder también al enlace del banco elegido en la misma tabla para solicitar un plazo fijo en su sitio web.
- Banco Macro: 24%
- Banco Hipotecario S.A.: 24%
- Industrial and Commercial Bank of China (ICBC): 23.15%
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 23%
- Banco de la Nación Argentina: 22%
- Banco Santander Argentina S.A.: 22%
- Banco BBVA Argentina S.A.: 21%
- Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: 21%
- Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 21%
- Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 21%
Entre las ventajas que ofrece el plazo fijo, está la seguridad que brinda para ahorrar, porque desde el principio el inversor sabe cuánto ganará. También está cubierto por el seguro de depósitos hasta un monto determinado. El plazo fijo puede hacerse en pesos argentinos, dólares estadounidenses en algunos casos y UVIs o UVAs, que son unidades que se ajustan por diferentes índices como la inflación o el costo de la construcción.
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