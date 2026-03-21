Los Peaky Blinders lanzaron un whiskey y abrieron la inversión en barriles

La necesidad de convertirse en un Peaky Blinder o, al menos, de tener el mismo estilo, volvió a estar latente. El estreno de “The Immortal Man”, la película de Netflix que continúa la historia de la serie, trajo a la actualidad al inconfundible Tommy Shelby. Con él, su boina, tapado y el vaso de whiskey en mano. Por eso la productora sucumbió ante los pedidos de la audiencia y lanzó su propia tirada de la bebida en la cual ahora se puede invertir.