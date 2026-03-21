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Los Peaky Blinders lanzaron un whiskey y abrieron la inversión en barriles

Tras el estreno de “The Immortal Man”, la productora lanza el whiskey oficial de la familia Shelby, una apuesta que combina el estilo clásico de la serie con la oportunidad de inversión en barriles.

Los Peaky Blinders lanzaron un whiskey y abrieron la inversión en barriles Foto: Global Barrels
Hace 2 Hs

La necesidad de convertirse en un Peaky Blinder o, al menos, de tener el mismo estilo, volvió a estar latente. El estreno de “The Immortal Man”, la película de Netflix que continúa la historia de la serie, trajo a la actualidad al inconfundible Tommy Shelby. Con él, su boina, tapado y el vaso de whiskey en mano. Por eso la productora sucumbió ante los pedidos de la audiencia y lanzó su propia tirada de la bebida en la cual ahora se puede invertir.

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La plataforma global Barrel Global anunció hace apenas unas semanas el lanzamiento del whiskey oficial de Peaky Blinders. “Nuevos lanzamientos. Nuevos rituales. Mismo encanto oscuro”, escribió la empresa para presentar la bebida que intenta seguir el espíritu del controvertido Tommy Shelby. Pero la propuesta llegó con una doble novedad, porque ahora los amantes de la serie no solo podrán sentirse dentro de ella sirviéndose un vaso, sino que también podrán incursionar en el mercado de las inversiones en alcohol, tal como lo hizo la familia por años.

Se puede invertir en el whiskey de Peaky Blinders

La revista Forbes participó también del lanzamiento y difusión del whiskey de Barrel Global. Según informó, la botella tiene un costo de US$ 45, precio que ronda los de gama media. Pero, además, ofrece comprar mucho más que una botella: permiten invertir en barriles completos mientras aún están madurando, con la posibilidad de decidir si quieren embotellarlo para la venta o revenderlo completo.

Los Peaky Blinders lanzaron un whiskey y abrieron la inversión en barriles Foto: Global Barrels

Se trata de un producto casi de colección que, con el paso del tiempo, puede incluso incrementar su valor. “Se trata de un activo real custodiado en depósitos fiscales internacionales”, explica Forbes. El pago se hace mediante transferencia bancaria y debe declararse en el exterior como Bien Personal.

Ya se puede comprar el whiskey de Peaky Blinders

Hace tres semanas, el whiskey está disponible para la venta embotellada. “Oscuro, elegante, profundidad desconocida. Un nuevo y ambicioso capítulo en una historia eterna. Por orden de los Peaky Blinders”, escribieron desde la cuenta oficial de Barrel Global. En los comentarios de las publicaciones, decenas de amantes de la serie de todo el mundo consultaron por la disponibilidad en sus zonas.

La nueva bebida es un Kentucky Straight Bourbon Whiskey producido por Green River Distilling Co. Tiene también un toque que evoca el origen de la serie por las duelas de roble de whiskey irlandés. Su botella tiene el toque de la familia Shelby con detalles de caballos, relojes de bolsillo, monedas y, por supuesto, balas.

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