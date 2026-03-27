Pronóstico de Semana Santa: las condiciones climáticas en todo el país durante el fin de semana largo

Los argentinos ya empezaron a delinear sus planes para el fin de semana extendido que tendrá lugar a principios de abril. Los feriados por el Día del Veterano de Malvinas y por el Viernes Santo formarán un fin de semana XL para disfrutar y despegarse de la rutina. Pero, para aprovecharlo mejor, será indispensable tener en cuenta el pronóstico extendido y conocer cuáles serán las condiciones climáticas en las diferentes regiones del país.