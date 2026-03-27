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Pronóstico de Semana Santa: las condiciones climáticas en todo el país durante el fin de semana largo

Ante la llegada del fin de semana extralargo de abril, el pronóstico anticipa buen tiempo en el NOA, posibles lluvias aisladas en el NEA y temperaturas moderadas en el centro del país, mientras que la Patagonia espera vientos y cielos nublados.

Pronóstico de Semana Santa: las condiciones climáticas en todo el país durante el fin de semana largo Foto: Meteored
Hace 2 Hs

Los argentinos ya empezaron a delinear sus planes para el fin de semana extendido que tendrá lugar a principios de abril. Los feriados por el Día del Veterano de Malvinas y por el Viernes Santo formarán un fin de semana XL para disfrutar y despegarse de la rutina. Pero, para aprovecharlo mejor, será indispensable tener en cuenta el pronóstico extendido y conocer cuáles serán las condiciones climáticas en las diferentes regiones del país.

Pronóstico semanal de Santiago del Estero: las lluvias darán tregua hasta el fin de semana

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El sitio meteorológico Meteored anticipó cómo estará el tiempo desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril, el fin de semana de cuatro días de Semana Santa. La plataforma compartió el pronóstico del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF) para cada una de las regiones de Argentina.

Tiempo de Semana Santa en el Norte argentino

El ingreso de un frente frío hará descender la temperatura durante la semana del 23 al 29 de marzo. Pero, durante la semana del 30 de marzo al 6 de abril, se mantendrá dentro del rango esperable respecto de los promedios históricos. En el NOA se espera buen tiempo y hay pocas probabilidades de precipitaciones.

Pero en algunas regiones del NOA y en el NEA, ya hay pronósticos de lluvias. “Las primeras proyecciones en lo referente a las precipitaciones indican la chance de algunas lluvias asociadas a eventos convectivos aislados de intensidad moderada en Santiago del Estero, centro y oeste de Chaco y este de Salta”, señaló la plataforma.

Tiempo de Semana Santa en Cuyo, Región Pampeana, Córdoba y Sur del Litoral

El centro del país tendrá temperaturas que seguirán parámetros normales. Solo el sur y centro del Litoral tendrán temperaturas más elevadas, mientras que en La Pampa y Cuyo sucederá lo contrario. Según Meteored, el clima del fin de semana estará para abrigo liviano.

La región tendrá menos precipitaciones que las normales y el cielo se mantendrá entre parcial y mayormente cubierto. En la Costa Atlántica sí se registrarán más precipitaciones.

Tiempo de Semana Santa en la Patagonia

Los vientos se incrementarán en la Patagonia y las temperaturas seguirán los promedios habituales. También se registrarán cielos más nublados en la precordillera y precipitaciones débiles. El resto de la región tendrá condiciones climáticas normales para la época.

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