Horóscopo de abril 2026: claves para mejorar el amor y el trabajo, según tu signo

Según el horóscopo, abril inicia bajo un cielo de definiciones profundas donde la Luna Llena en Libra pone el foco en los vínculos, mientras que la potente energía en Aries acelera decisiones y cierres necesarios. La entrada de Marte y Mercurio en el signo del carnero, sumada a la Luna Nueva del 17, otorga un impulso vital para avanzar sin mirar atrás, aunque exige cautela ante la tensión y la presión que genera tanta carga planetaria.