Fuerza Republicana impulsa la creación de una comision hídrica en Tucumán

Los legisladores Eduardo Verón y Ricardo Bussi presentaron en la Legislatura de Tucumán un proyecto para la creación de la Comisión Especial para la Planificación y Gobernanza Hídrica, con el objetivo de institucionalizar una política de Estado en materia de gestión del agua.
El proyecto propone conformar un órgano multisectorial integrado por legisladores, representantes del Poder Ejecutivo, universidades (UNT y UTN), CONICET y organizaciones de la sociedad civil, con el mandato de elaborar en un plazo de 180 días un Plan Hídrico Estratégico Provincial.
Entre sus funciones principales se destacan:
* Elaboración de planes directores de cuencas hidrográficas.
* Incorporación de tecnologías digitales y sistemas de monitoreo inteligente.
* Evaluación económico-financiera de proyectos estratégicos.
* Coordinación interjurisdiccional con provincias vecinas.
* Participación ciudadana en la definición de políticas hídricas.
Verón sostuvo que “la gestión del agua es uno de los principales desafíos estructurales de Tucumán. La presión urbana, el crecimiento productivo y el impacto del cambio climático exigen planificación seria y sostenida en el tiempo”.
La Comisión contará con subcomisiones técnicas específicas en infraestructura hídrica, ordenamiento ambiental, estudios territoriales, evaluación presupuestaria y gobernanza jurídica.
“El agua no puede ser tratada como un problema coyuntural. Es un eje estratégico para el desarrollo económico, la salud pública y la resiliencia ambiental de nuestra provincia. Durante años se actuó desde la emergencia. Nosotros proponemos planificación, coordinación científica, y decisiones estratégicas a largo plazo”, expresó el legislador Ricardo Bussi.
Con esta propuesta, Fuerza Republicana busca avanzar hacia una política hídrica moderna, basada en evidencia técnica, cooperación institucional y visión de largo plazo.