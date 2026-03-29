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“Muchos opinan, pocos hacen”: Claudio Tapia respondió a las críticas en el aniversario de su gestión en AFA

El presidente destacó los logros alcanzados durante sus nueve años al frente del fútbol argentino, reivindicó decisiones clave como la elección de Lionel Scaloni y dejó un mensaje dirigido a sus detractores.

CONTUNDENTE. Claudio Tapia se mostró convencido sobre su gestión al mando de AFA. CONTUNDENTE. Claudio Tapia se mostró convencido sobre su gestión al mando de AFA.
Hace 20 Min

Claudio Tapia celebró el noveno aniversario de su gestión al frente de la AFA con un mensaje en redes sociales en el que repasó su ciclo, destacó los logros obtenidos y respondió a las críticas que recibió a lo largo de su mandato.

“Fueron nueve años de entrega total. Con aciertos, con errores... porque ¿quién no? Pero cada decisión la tomé con el corazón”, expresó el dirigente, quien hizo hincapié en el esfuerzo detrás de los éxitos deportivos alcanzados por la Selección argentina.

En su publicación, Tapia resaltó especialmente la conformación del actual seleccionado campeón del mundo y defendió una de sus decisiones más cuestionadas: la designación de Lionel Scaloni como entrenador. “Fui yo quien eligió a un técnico ‘sin experiencia’. Y me señalaron, me cuestionaron. Pero nunca dudé”, sostuvo.

Además, puso en valor a figuras como Lionel Messi y Emiliano Martínez, a quienes definió como parte de un “grupo humano extraordinario” que logró conquistar todos los objetivos.

Sobre el final de su mensaje, el presidente de la AFA dejó una frase directa hacia sus críticos. “Muchos opinan. Pocos hacen”, afirmó, al tiempo que reivindicó el trabajo colectivo dentro de la institución.

“Los campeones del mundo no son solo los que entran a la cancha. Somos todos”, agregó Tapia, quien también destacó el rol formador del fútbol argentino y aseguró que el proceso que lidera “recién empieza”.

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