Sospechas de sobornos a árbitros: Espinoza y Ejarque, en el centro de una causa que alcanza a la AFA

La documentación incorporada a la causa también incluye intercambios de mensajes posteriores a partidos oficiales. En uno de ellos, tras el encuentro entre Racing y Arsenal disputado en abril de 2021, Espinoza mantiene una conversación con Beacon en la que hace referencia a su situación tras ese partido. En ese mismo intercambio, el árbitro envía un video con una jugada puntual del encuentro que había sido motivo de controversia.