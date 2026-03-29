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Sospechas de sobornos a árbitros: Espinoza y Ejarque, en el centro de una causa que alcanza a la AFA

Documentos y movimientos bancarios bajo análisis judicial exponen transferencias a árbitros desde cuentas vinculadas a la AFA. La causa también incorpora chats y otros elementos que buscan determinar responsabilidades.

BAJO OBSERVACIÓN. Según la investigación, Espinoza habría recibido dinero de parte de Toviggino. BAJO OBSERVACIÓN. Según la investigación, Espinoza habría recibido dinero de parte de Toviggino.
Hace 2 Hs

Una investigación judicial en curso volvió a poner bajo la lupa al arbitraje del fútbol argentino a partir de presuntas transferencias de dinero realizadas desde cuentas vinculadas a la AFA hacia árbitros en actividad. La información surge de documentación analizada por el juez federal Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, y fue publicada por el diario Clarín.

Según esos elementos, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, habría dado instrucciones a Juan Pablo Beacon (exintegrante del Consejo Federal y expresidente de la Federación Patagónica de Fútbol) para efectuar pagos a los árbitros Fernando Espinoza y Emanuel Ejarque. Las transferencias se habrían realizado a través de cuentas de la firma Malte SRL.

Entre los movimientos detectados figura una transferencia por $120.000 enviada a Espinoza el 4 de diciembre de 2020. El árbitro mendocino, que además ocupa cargos en entidades vinculadas al arbitraje, se ha mantenido en la Primera División a lo largo de los últimos años, en un contexto en el que sus actuaciones han sido objeto de cuestionamientos.

La documentación incorporada a la causa también incluye intercambios de mensajes posteriores a partidos oficiales. En uno de ellos, tras el encuentro entre Racing y Arsenal disputado en abril de 2021, Espinoza mantiene una conversación con Beacon en la que hace referencia a su situación tras ese partido. En ese mismo intercambio, el árbitro envía un video con una jugada puntual del encuentro que había sido motivo de controversia.

En cuanto a Ejarque, los registros indican que habría recibido al menos ocho transferencias entre mayo de 2021 y febrero de 2022, por un total de $ 362.000. De acuerdo con los valores de cambio de cada momento, esa suma equivaldría a unos 3.800 dólares.

La investigación también menciona a otros árbitros y dirigentes, entre ellos Luis Lobo Medina, Adrián Franklin, Jorge Sosa y Federico Beligoy, en su doble rol dentro de la estructura arbitral. Si bien no todos aparecen vinculados a transferencias, sus nombres forman parte del entramado que la Justicia busca esclarecer.

En paralelo, el expediente se vincula con otras líneas de investigación que analizan posibles maniobras de lavado de dinero y operaciones financieras relacionadas con empresas que tuvieron vínculos comerciales con la AFA. Entre ellas se encuentra Sur Finanzas, así como movimientos de fondos provenientes de acuerdos internacionales vinculados a la selección argentina.

Asimismo, en otra causa, el juez federal Adrián González Charvay investiga bienes atribuidos a Toviggino, entre ellos una propiedad en Pilar valuada en cifras millonarias.

El posible arreglo de partidos aparece como una de las hipótesis que se desprenden de este conjunto de actuaciones. En ese marco, la causa podría tener derivaciones que alcancen tanto a la estructura arbitral como a la dirigencial del fútbol argentino, incluyendo al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Por el momento, se trata de una investigación en desarrollo. Las medidas de prueba en curso buscan determinar el alcance de las operaciones detectadas y establecer si existieron responsabilidades penales en los hechos analizados.

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