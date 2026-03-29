Quién es Soledad Palameta Miller, la científica argentina acusada de haber robado material biológico en Brasil

La mujer no es la única sospechosa del caso: Michael Edward Miller, su esposo y también científico y exalumno de Arns, es el otro investigado. Miller es socio de Palameta en una startup que se especializa en el uso de técnicas microbiológicas para mejorar la producción agrícola, llamada Agrotrix y fundada en mayo de 2025. La empresa surgió de un programa de incubación de virus de la propia universidad y está ubicada en un parque tecnológico dentro del campus, detalló O Globo.