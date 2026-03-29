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Acto oficial

La DAIA reconocerá a Daniel Posse, vocal de la Corte Suprema, por su compromiso con los Derechos Humanos

El acto se realizará mañana en la sede de la Delegación, en Capital Federal

Daniel Posse es vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Daniel Posse es vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 26 Min

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) será escenario de un acto de reconocimiento con fuerte contenido institucional y académico, en el que se pondrá en valor el trabajo desarrollado en torno a la Diplomatura de Posgrado sobre Genocidio y Delitos de Lesa Humanidad de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). La ceremonia se realizará mañana, a las 16, en la sede de Pasteur 633, piso 7, en la Ciudad de Buenos Aires, en un contexto donde la formación en derechos humanos adquiere renovada centralidad.

El acto tiene como eje distinguir el compromiso con la defensa de los derechos humanos, la lucha contra los discursos de odio, la discriminación y el antisemitismo. En ese marco, uno de los principales protagonistas será Daniel Posse, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y director académico de la diplomatura, cuya trayectoria combina el ejercicio de la magistratura con una sostenida labor académica en el campo del derecho y los derechos humanos, además de presidir el Consejo Asesor de la Magistratura de la provincia.

La figura de Posse resulta clave para comprender la relevancia de esta iniciativa. No solo integra el máximo tribunal provincial, sino que además es profesor titular de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la UNT y ha impulsado espacios de reflexión y formación sobre memoria, genocidio y justicia internacional. Su rol al frente de la diplomatura lo posiciona como uno de los principales referentes en la materia en el norte argentino, con proyección nacional.

La diplomatura que motiva este reconocimiento es la primera propuesta de posgrado en Argentina dedicada específicamente al estudio del genocidio y los delitos de lesa humanidad, con un abordaje multidisciplinario y el respaldo de instituciones nacionales e internacionales. Entre sus contenidos se incluyen el análisis del Holocausto, los juicios de Núremberg, el genocidio armenio y otros crímenes de escala global, así como también los desafíos contemporáneos vinculados al negacionismo y la memoria histórica.

En ese sentido, el reconocimiento que se entregará en la DAIA no solo destaca trayectorias individuales, sino que también pone en valor una política académica e institucional orientada a la prevención de los crímenes más graves contra la humanidad. La participación de organismos vinculados a la memoria y la lucha contra el antisemitismo refuerza el carácter simbólico del acto, en línea con las acciones que la propia DAIA viene desarrollando junto a referentes del Poder Judicial.

Junto a Posse también será distinguido el coordinador académico de la diplomatura, Hugo Navas, quien ha tenido un rol central en la organización de los contenidos y en la articulación institucional del programa. Ambos encarnan una propuesta que busca trascender lo académico para impactar en la formación de operadores judiciales y en la construcción de una cultura jurídica comprometida con los derechos humanos.

La actividad se presenta así como un punto de encuentro entre la academia, la justicia y las organizaciones de la sociedad civil. En un contexto global atravesado por conflictos y discursos de odio, el acto adquiere una dimensión que excede lo protocolar: se trata de reafirmar, desde el ámbito local, un compromiso activo con la memoria, la verdad y la justicia.


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