La DAIA reconocerá a Daniel Posse, vocal de la Corte Suprema, por su compromiso con los Derechos Humanos

El acto tiene como eje distinguir el compromiso con la defensa de los derechos humanos, la lucha contra los discursos de odio, la discriminación y el antisemitismo. En ese marco, uno de los principales protagonistas será Daniel Posse, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y director académico de la diplomatura, cuya trayectoria combina el ejercicio de la magistratura con una sostenida labor académica en el campo del derecho y los derechos humanos, además de presidir el Consejo Asesor de la Magistratura de la provincia.