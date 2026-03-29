El origen de la nueva variante del Covid-19: cómo BA.3.2 viajó de Sudáfrica a Estados Unidos

Proyecciones y medidas sanitarias

La necesidad de actualizar las fórmulas de inmunización aparece como una posibilidad ante las marcadas diferencias genéticas de esta versión. El experto Adolfo García-Sastre, del hospital Mount Sinai, aclaró: “no hay evidencia de que BA.3.2 esté provocando un aumento de la gravedad de la enfermedad o de hospitalizaciones en los países donde circula”. La infectóloga Dana Mazo, de NYU Langone Health, afirmó: “La vacuna sigue siendo la mejor herramienta de protección para las personas vulnerables”.