El origen de la nueva variante del Covid-19: cómo BA.3.2 viajó de Sudáfrica a Estados Unidos

El surgimiento del linaje BA.3.2, apodado Cicada, marca un punto de vigilancia para los organismos de salud según según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en el inicio de 2026. Esta subvariante de ómicron muestra una evolución particular tras aparecer inicialmente en Sudáfrica durante el año 2024. Los reportes indican que la cepa mantiene una presencia peligrosa y constante en EEUU desde su detección original en junio de 2025.
La Organización Mundial de la Salud incluyó a Cicada en su lista de variantes bajo monitoreo a finales del año anterior. El contexto de este hallazgo coincide con una etapa de menor secuenciación genómica a nivel global luegos del dominio de versiones anteriores del virus. Las autoridades analizan si los cambios estructurales del patógeno afectan la respuesta inmunitaria de la población vacunada.
Cuál es el origen y la evolución genética del linaje BA.3.2
Este linaje proviene de la variante BA.3 y recibió su sobrenombre por parte del profesor T. Ryan Gregory, de la Universidad de Guelph, debido a su lento desarrollo. Los registros en Estados Unidos vinculan el ingreso del virus con un viajero que llegó a San Francisco desde los Países Bajos, según reportó NBC News. Actualmente, la comunidad científica estudia por qué esta versión demoró tanto tiempo en expandirse fuera de su foco inicial.
La estructura viral cuenta con más de 70 mutaciones localizadas específicamente en la proteína spike. El virólogo Andrew Pekosz, de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, señaló: “La cantidad de cambios en la estructura viral podría permitirle evadir parte de la inmunidad ya existente en la población”. Estas características genéticas diferencian a Cicada de los linajes JN.1 descritos en el Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad de los CDC.
La propagación en 25 estados de Estados Unidos
La presencia del virus abarca al menos 25 estados, incluyendo jurisdicciones como California, Nueva York, Florida y Texas. El seguimiento de la variante ocurre mediante el análisis de muestras clínicas y el rastreo en aguas residuales coordinado por el programa WastewaterSCAN de la Universidad de Stanford. Los datos de la plataforma GISAID ubican la prevalencia de esta cepa por debajo del 5% del total de muestras genómicas recolectadas en el país.
El hallazgo de material genético en aguas residuales de aviones sugiere una circulación internacional mucho más activa de lo esperado. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades detectaron el virus en hisopos nasales de viajeros y pacientes de diversos puntos geográficos. A pesar de la extensión territorial, el linaje todavía no desplaza a los virus predominantes conocidos como XFG o NB.1.8.1.
Proyecciones y medidas sanitarias
La necesidad de actualizar las fórmulas de inmunización aparece como una posibilidad ante las marcadas diferencias genéticas de esta versión. El experto Adolfo García-Sastre, del hospital Mount Sinai, aclaró: “no hay evidencia de que BA.3.2 esté provocando un aumento de la gravedad de la enfermedad o de hospitalizaciones en los países donde circula”. La infectóloga Dana Mazo, de NYU Langone Health, afirmó: “La vacuna sigue siendo la mejor herramienta de protección para las personas vulnerables”.
El futuro de la variante depende de su capacidad competitiva frente a otros linajes en circulación global. El virólogo Andrew Pekosz opinó que si el virus poseyera ventajas especiales, ya desplazaría a las otras variantes. Los organismos internacionales consideran reformular las vacunas si la presencia de Cicada aumenta significativamente en los próximos meses.