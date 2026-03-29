Nueva variante de Covid 2026: qué es la cepa BA.3.2 y cuáles son sus síntomas

Origen y características de la variante Cicada

Este linaje recibió el apodo de Cicada por parte del profesor T. Ryan Gregory, de la Universidad de Guelph, debido al tiempo prolongado que permaneció con baja circulación antes de expandirse a nivel internacional. Según la cadena estadounidense NBC News, la CDC identificó por primera vez esta variante en un viajero procedente de los Países Bajos en el aeropuerto de San Francisco en junio de 2025. El virólogo Andrew Pekosz, de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, explicó: “La cantidad de cambios en la estructura viral podría permitirle evadir parte de la inmunidad ya existente en la población”.