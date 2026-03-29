Las impactantes fotos del apagón mundial del 28 de marzo: ¿cuál fue el motivo?

Debido a una iniciativo que inició en 2007, en Sídney, Australia, se concretó lo que hoy se conoce como "La Hora del Planeta". Se trata de un apagón colectivo y mundial en el que las personas participan de manera voluntaria. El evento, impulsado por la World Wildlife Fund (WWF), consiste en apagar la luz durante una hora el último sábado de cada marzo.