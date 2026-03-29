Las impactantes fotos del apagón mundial del 28 de marzo: ¿cuál fue el motivo?

Debido a una iniciativo que inició en 2007, en Sídney, Australia, se concretó lo que hoy se conoce como "La Hora del Planeta". Se trata de un apagón colectivo y mundial en el que las personas participan de manera voluntaria. El evento, impulsado por la World Wildlife Fund (WWF), consiste en apagar la luz durante una hora el último sábado de cada marzo.
La noche del sabado pasado, el 28 de marzo a las 20 horas. “La Hora del Planeta te invita a volver a lo esencial: apaga la luz y haz una pausa en medio de la rutina; dedica un momento a pensar en la importancia de la naturaleza para nuestras vidas”, dice la página oficial de WWF.
Las fotos más impactantes del apagón mundial que se realizó durante una hora
Puente Nuevo de Ronda, en Málaga, España
Edificios emblemáticos de toda España se sumaron al movimiento verde. En Madrid, sitios como el Palacio Real, la Puerta de Alcalá y las fuentes de Cibeles y Neptuno apagaron sus luces. Lo mismo ocurrió en Sevilla con la Torre del Oro y en Barcelona con la Sagrada Familia, que quedaron a oscuras en apoyo a la causa.
Templo del Amanecer, en Bangkok, Tailandia
Esta iniciativa nació en Sídney como un símbolo para alertar sobre el cambio climático. El grupo ecologista define el acto como un gesto sencillo pero potente: apagar las luminarias de monumentos y edificios durante sesenta minutos para generar conciencia global.
El rascacielos Taipei 101, en la capital de Taiwán
Lo que inició como una acción simbólica creció hasta transformarse en el mayor movimiento mundial por el clima. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, esta campaña representa una chispa de esperanza que inspira a ciudadanos, empresas y gobiernos en todos los continentes.
Distrito financiero de Pekín, China
En su vigésima edición, WWF resalta los impactos innegables del calentamiento global, especialmente en regiones vulnerables como España. La organización subraya que la unión colectiva acelera la transición hacia energías limpias y protege ecosistemas en un contexto marcado por la crisis de combustibles que desató la guerra en Irán.
Distrito comercial de Orchard Road en Singapur
WWF destaca este año los veinte logros más importantes de las últimas dos décadas en materia ambiental. El comunicado resalta hitos como el Acuerdo de París, la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo, herramientas fundamentales para alcanzar la neutralidad climática y proteger los océanos en tiempos de incertidumbre.
Tumba de Humayun, en Nueva Delhi, India
Aunque los combustibles fósiles todavía motorizan la crisis climática, existen avances alentadores. El Fondo Mundial para la Naturaleza celebra la reducción del uso del carbón en casi un 70% desde 2010 y la consolidación definitiva de las energías solar y eólica en la matriz global.