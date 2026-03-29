Secciones
SociedadActualidad

Las impactantes fotos del apagón mundial del 28 de marzo: ¿cuál fue el motivo?

El evento, impulsado por la World Wildlife Fund (WWF), consiste en apagar la luz durante una hora el último sábado de cada marzo.

Las impactantes fotos del apagón mundial del 28 de marzo: ¿cuál fue el motivo? REUTERS/Bhawika Chhabra
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Debido a una iniciativo que inició en 2007, en Sídney, Australia, se concretó lo que hoy se conoce como "La Hora del Planeta". Se trata de un apagón colectivo y mundial en el que las personas participan de manera voluntaria. El evento, impulsado por la World Wildlife Fund (WWF), consiste en apagar la luz durante una hora el último sábado de cada marzo.

Apagón mundial este sábado a la noche: 200 países se quedarán sin luz por una hora

Apagón mundial este sábado a la noche: 200 países se quedarán sin luz por una hora

La noche del sabado pasado, el 28 de marzo a las 20 horas. “La Hora del Planeta te invita a volver a lo esencial: apaga la luz y haz una pausa en medio de la rutina; dedica un momento a pensar en la importancia de la naturaleza para nuestras vidas”, dice la página oficial de WWF. 

Las fotos más impactantes del apagón mundial que se realizó durante una hora

Puente Nuevo de Ronda, en Málaga, España

Edificios emblemáticos de toda España se sumaron al movimiento verde. En Madrid, sitios como el Palacio Real, la Puerta de Alcalá y las fuentes de Cibeles y Neptuno apagaron sus luces. Lo mismo ocurrió en Sevilla con la Torre del Oro y en Barcelona con la Sagrada Familia, que quedaron a oscuras en apoyo a la causa.

Las impactantes fotos del apagón mundial del 28 de marzo: ¿cuál fue el motivo? Puente Nuevo de Ronda. JORGE GUERRERO/AFP

Templo del Amanecer, en Bangkok, Tailandia

Esta iniciativa nació en Sídney como un símbolo para alertar sobre el cambio climático. El grupo ecologista define el acto como un gesto sencillo pero potente: apagar las luminarias de monumentos y edificios durante sesenta minutos para generar conciencia global.

Las impactantes fotos del apagón mundial del 28 de marzo: ¿cuál fue el motivo? Templo del Amanecer, en Bangkok, Tailandia. AP Photo/Sakchai Lalit

El rascacielos Taipei 101, en la capital de Taiwán

Lo que inició como una acción simbólica creció hasta transformarse en el mayor movimiento mundial por el clima. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, esta campaña representa una chispa de esperanza que inspira a ciudadanos, empresas y gobiernos en todos los continentes.

Las impactantes fotos del apagón mundial del 28 de marzo: ¿cuál fue el motivo? ChiangYing-ying AP Photo/Chiang Ying-ying

Distrito financiero de Pekín, China

En su vigésima edición, WWF resalta los impactos innegables del calentamiento global, especialmente en regiones vulnerables como España. La organización subraya que la unión colectiva acelera la transición hacia energías limpias y protege ecosistemas en un contexto marcado por la crisis de combustibles que desató la guerra en Irán.

Distrito comercial de Orchard Road en Singapur

WWF destaca este año los veinte logros más importantes de las últimas dos décadas en materia ambiental. El comunicado resalta hitos como el Acuerdo de París, la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo, herramientas fundamentales para alcanzar la neutralidad climática y proteger los océanos en tiempos de incertidumbre.

Las impactantes fotos del apagón mundial del 28 de marzo: ¿cuál fue el motivo? REUTERS/Bhawika Chhabra

Tumba de Humayun, en Nueva Delhi, India

Aunque los combustibles fósiles todavía motorizan la crisis climática, existen avances alentadores. El Fondo Mundial para la Naturaleza celebra la reducción del uso del carbón en casi un 70% desde 2010 y la consolidación definitiva de las energías solar y eólica en la matriz global.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Parrilli en Tucumán: “Si Cristina no es candidata, en 2027 perderemos”
1

Parrilli en Tucumán: “Si Cristina no es candidata, en 2027 perderemos”

La Capital avanza con una nueva Secretaría destinada al ordenamiento y la convivencia ciudadana
2

La Capital avanza con una nueva Secretaría destinada al ordenamiento y la convivencia ciudadana

YPF: entre la sobreactuación política y la realidad jurídica
3

YPF: entre la sobreactuación política y la realidad jurídica

Tráfico de influencias en la Cámara Federal: el fiscal pidió la indagatoria y la imputación de Luis Ontiveros por ofrecer fallos a cambio de dólares
4

Tráfico de influencias en la Cámara Federal: el fiscal pidió la indagatoria y la imputación de Luis Ontiveros por ofrecer fallos a cambio de dólares

¿Cuál es la mayor goleada de Atlético a San Martín? El recuerdo del 6-0 de 1935
5

¿Cuál es la mayor goleada de Atlético a San Martín? El recuerdo del 6-0 de 1935

¿Quién sería el argentino más importante para La Madrid?
6

¿Quién sería el argentino más importante para La Madrid?

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: anuncian el ingreso de una ola de calor que se extendería toda la semana

El tiempo en Tucumán: anuncian el ingreso de una ola de calor que se extendería toda la semana

El Pequeño Cottolengo de Don Orione está en crisis

El Pequeño Cottolengo de Don Orione está en crisis

LifeStyle: el regreso del hombre noventoso

LifeStyle: el regreso del hombre noventoso

Nueva variante de Covid 2026: qué es la cepa BA.3.2 y cuáles son sus síntomas

Nueva variante de Covid 2026: qué es la cepa BA.3.2 y cuáles son sus síntomas

Horóscopo de abril 2026: claves para mejorar el amor y el trabajo, según tu signo

Horóscopo de abril 2026: claves para mejorar el amor y el trabajo, según tu signo

Hay alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos para domingo: cuatro provincias afectadas

Hay alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos para domingo: cuatro provincias afectadas

Alerta nacional: las universidades se declararon en emergencia

Alerta nacional: las universidades se declararon en emergencia

Científicos tucumanos buscan determinar si es posible sembrar quinoa en Marte o en la Luna

Científicos tucumanos buscan determinar si es posible sembrar quinoa en Marte o en la Luna

Comentarios