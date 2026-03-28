Apagón mundial este sábado a la noche: 200 países se quedarán sin luz por una hora

“La Hora del Planeta te invita a volver a lo esencial: apaga la luz y haz una pausa en medio de la rutina; dedica un momento a pensar en la importancia de la naturaleza para nuestras vidas”, dice la página oficial de WWF. Según la fundación, un acto individual puede tener incidencia en el planeta. Pero en este caso, no se tratará de una acción de uno solo, sino que cientos de países, empresas, instituciones y hasta monumentos reconocidos globalmente apagarán las luces por un momento.