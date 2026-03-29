Tucumán marchó bajo el lema “Por la vida siempre”

Organizaciones e instituciones civiles convocaron a la comunidad a sumarse a la marcha, con el objetivo de reafirmar el compromiso en defensa del niño por nacer y de los derechos humanos desde la concepción hasta la muerte natural. “Es una convocatoria abierta a toda la familia, a los jóvenes y a las instituciones que creen en la dignidad humana como valor absoluto”, explicaron desde el sector organizador.