Tucumán marchó bajo el lema “Por la vida siempre”

Bajo el lema “Por la vida siempre”, ayer se realizó en Tucumán la 11ª Marcha por la Vida. La movilización partió desde la plaza Independencia y avanzó hasta la Casa Histórica, donde se llevó a cabo el acto central. Decenas de personas participaron con carteles y pañuelos celestes, en una jornada que se replicó en distintas ciudades del país.
Organizaciones e instituciones civiles convocaron a la comunidad a sumarse a la marcha, con el objetivo de reafirmar el compromiso en defensa del niño por nacer y de los derechos humanos desde la concepción hasta la muerte natural. “Es una convocatoria abierta a toda la familia, a los jóvenes y a las instituciones que creen en la dignidad humana como valor absoluto”, explicaron desde el sector organizador.
La concentración comenzó en Plaza Independencia. Desde allí, las columnas marcharon hacia la Casa Histórica, espacio elegido por su valor simbólico. Según los organizadores, uno de los ejes principales fue el pedido de derogación de la Ley 27.610, que regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Convocatoria y consignas
Durante la movilización, los participantes llevaron banderas argentinas y expresaron consignas vinculadas a la defensa de la vida. La iniciativa formó parte de una convocatoria nacional que buscó reunir a distintos sectores bajo una misma premisa.
El acto central incluyó discursos de referentes de organizaciones civiles. Entre ellos, Liliana Guzmán Cruzado, representante de Abogados por la Vida y Mujeres por la Patria, quien planteó la necesidad de sostener la defensa de la vida como eje central del reclamo.
“Cada segundo de nuestra vida, la defensa del niño por nacer, la defensa de la libertad y de la dignidad de todo ser humano deben ser faros que guíen nuestro camino. Es un tema primordial que nos atañe a todos, sin banderías políticas ni ideológicas. Porque si no tenemos vida, no tenemos nada”, afirmó.
Planteos sobre la ley
En su intervención, Guzmán Cruzado cuestionó la legislación vigente y reiteró el pedido de derogación. “Pedimos al presidente Javier Milei y a los legisladores que cumplan con su palabra y utilicen todos los medios a su alcance para derogar la Ley 27.610”, sostuvo.
La referente también se refirió a aspectos sociales y demográficos. “Quiero poner énfasis en un tema del que poco se habla: el invierno demográfico. En 2024, el promedio de hijos por mujer se ubicó por debajo de 1,2”, señaló, y agregó que el nivel de reemplazo poblacional requiere 2,1 hijos por mujer.
En ese marco, cuestionó enfoques que analizan la natalidad desde una perspectiva económica. “No podemos basarnos únicamente en cálculos económicos. Debemos considerar al ser humano en su integralidad, en su dignidad y en su derecho a vivir”, expresó.
Hacia el cierre de su discurso, Guzmán Cruzado reiteró el pedido a las autoridades nacionales y remarcó la urgencia del planteo. “Para los miles de niños que mueren cada día, mañana es tarde”, afirmó.
La jornada concluyó con aplausos y consignas por parte de los asistentes. La marcha volvió a instalar en la agenda pública el debate en torno a la legislación vigente y las posiciones de distintos sectores de la sociedad.