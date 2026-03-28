Bajo el lema "Por la vida siempre", hoy se realizará una nueva marcha en Tucumán

La concentración tendrá lugar a las 18.30 en la Plaza Independencia. Desde allí, las columnas de manifestantes caminarán hacia la Casa Histórica, un lugar simbólico donde se realizará el acto central. Según informaron desde la organización, uno de los puntos centrales del encuentro será el pedido formal por la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).