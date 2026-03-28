Bajo el lema "Por la vida siempre", hoy se realizará una nueva marcha en Tucumán

Organizaciones e instituciones civiles de Tucumán convocaron a la comunidad a participar de la "11ª Marcha por la Vida", que se realizará hoy. Bajo la consigna "Por la vida siempre", la movilización buscará reafirmar el compromiso ciudadano en defensa del niño por nacer y los derechos humanos desde la concepción hasta la muerte natural.
La concentración tendrá lugar a las 18.30 en la Plaza Independencia. Desde allí, las columnas de manifestantes caminarán hacia la Casa Histórica, un lugar simbólico donde se realizará el acto central. Según informaron desde la organización, uno de los puntos centrales del encuentro será el pedido formal por la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
"Es una convocatoria abierta a toda la familia, a los jóvenes y a las instituciones que creen en la dignidad humana como valor absoluto", explicaron los referentes del sector. Asimismo, instaron a los asistentes a concurrir con banderas argentinas para teñir la jornada con los colores nacionales.
Esta iniciativa en Tucumán se desarrolla en sintonía con una movilización de alcance nacional, que se replicará simultáneamente en las principales ciudades del país, para reunir a diversos sectores sociales bajo una misma premisa.