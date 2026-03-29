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Cartas de lectores II: Mercedes Sosa (II)
Hace 3 Hs

He leído lo que un periodista afín al gobierno le ha faltado el respeto a una artista extraordinaria que ha triunfado en el mundo como fue la sñora Mercedes Sosa. Grabó obras monumentales junto con Ariel Ramírez, la “Cantanta sudamericana” y “Mujeres argentinas”, entre otras cosas. Ya veo que esta gente y los que no piensan como ellos tienen la peculiaridad de ofender al que piensa distinto con agravios, y un odio que sale de sus poros. No se diferencia del kirchnerismo para nada; cuando ellos atacaron a Cristóbal Colón, a Domingo Sarmiento, y a tantos otros.  El legado de Mercedes Sosa está en el patrimonio mundial y se la llamaba “La voz de América”. Esta provincia fue injusta, como lo hizo con Yupanqui también, cuando esos músicos cantaron “Luna tucumana” en los teatros más importantes de Europa. Este funcionario debería renunciar.

Fernando Esteban Saade 

fernandosaade77@gmail.com

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