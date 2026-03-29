Cartas de lectores: Mercedes Sosa (I)

Conmemorando los 50 años del “Nunca mÁs” hubo manifiestos de todo tipo para recordar la fecha. Por supuesto que en redes se manifestaron también, pero uno en particular fue el que me tocó profundamente: “esa gorda comunista... Un cáncer...” referido a mercedes sosa. no solo la estigmatización de género, físico, intelectual y cultural de esta figura tucumana, nacional e internacional, comparada a Edith Piaf o Frank Sinatra. Como hombre de la cultura, el folclore y comunicador desde hace 45 años tuve el privilegio de estar 20 años en Radio Nacional Tucumán, paradójicamente llamada Mercedes Sosa. Durante mi estadía en la radio pasaron diferentes gestiones de directores: Moyano (dictadura), J. C. Golobisky, H. Mateo, A. Lomello, T. Barcala… todos y cada uno de diferentes ideas políticas; jamás escuché manifestación alguna sobre la postura política de los músicos, intérpretes o invitados que se difundían por la emisora... obviamente, durante el Proceso sí hubo veda para muchos. Pero estos calificativos superan cualquier posición que uno tenga, más aun viniendo del coordinador o director de Radio Nacional. Es evidente el desconocimiento musical y cultural que tiene, de descalificar gratuitamente a la emblemática Mercedes Sosa, demostrando así su misoginia y falta de respeto a la institución que representa. Hasta el diario “Perfil” se hizo eco de este papelón nada menos que en la ciudad natal de la gran Mercedes Sosa. Como comunicador y locutor desde hace 28 años en Radio Universidad conduciendo mi programa de “Folclore en el Tiempo”, repudio las manifestaciones groseras del coordinador de RN y acompaño a la familia Sosa. Como reza el dicho: “La ignorancia es atrevida”.