EconomíaNoticias económicas “Federalizar la conversación económica es una necesidad estructural” Pablo Miedziak y Regina Martínez Riekes anticipan de qué se trata el Tercer Foro Estratégico IAEF NOA. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Marcelo Aguaysol Hace 4 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Regina Martinez Riekes Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Arrancó el pago de sueldos para estatales tucumanos: conocé el cronograma Récord de rinde y producción en la campaña triguera 2025/6 Lo más popular La verdad sobre ingerir salvado en el desayuno Lo que en Barcelona llevan esperando más de 100 años, puede estar en salón de casa en poco tiempo “Que un hombre se haga un tratamiento de belleza, no nos priva de su imagen masculina”, sentencia Ana Anzorena Las argentinas tuvieron más sexo a los 20, pero el mejor llegó a partir de los 45 A casi un mes del fin de las vacaciones, sino tomaste el ritmo habitual hacer un “soft landing” puede aliviar La luz solar y una alimentación correcta es el dúo que hay que potenciar para tener bienestar