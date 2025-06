Pablo Miedziak: “Es un gobierno completamente diferente que cumple lo que dijo que haría"

El presidente del IAEF considera que es clave que la Argentina esté preparada para el nuevo escenario, para enfrentar los coletazos internacionales de conflictos bélicos que se desatan en el mundo y que pueden constituir tanto amenazas como oportunidades en el mercado. “No debemos perder de vista que la Argentina, cuando Milei llegó a la Presidencia, venía de un escenario de 1.900 puntos básicos y hoy está en torno de los 700. ¿Esperamos más? Claro que sí, pero vamos de a pasos, mejorando la calificación del país, que contribuirá a reducir más aquel indicador y, así, haya más fuentes de financiamiento para proyectos en la Argentina”, agrega. De la misma manera, que la inflación siga desacelerándose será otra carta de presentación de que los deberes se están haciendo. “Es cierto que no basta modificar la reputación con un año y algo más de hacer bien las cosas. Pero es el camino. Tenemos que hacer de la Argentina un país más previsible y creíble. Previsible por lo que vamos a hacer; creíble con lo que se está haciendo. Decirle al mundo, en general, ya los ciudadanos, en particular, que seguirás con déficit cero, te permite ganar puntos en credibilidad”, fundamenta. “Otro tanto se logra con la decisión de eliminar el cepo cambiario y que el dólar no se dispare”, explica.