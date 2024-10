La economista Regina Martínez Riekes ponderó la recuperación de los depósitos privados

Compras del Central: apuntalaron las reservas

El Banco Central arrancó octubre con la compra de U$S 122 millones, una de las más altas de los últimos meses, y las reservas brutas cerraron en U$S 28.458 millones. Así, crecieron en U$S 1.291 millones y se recuperaron parcialmente tras haberse derrumbado U$S 1.995 millones en la jornada previa. El retroceso del lunes respondió a varios factores, incluidos pagos de deuda por cerca de U$S 300 millones, caída en la cotización de otras monedas y movimientos habituales de fin de mes que realizan los bancos con los encajes, que luego suele compensarse cuando comienza el mes siguiente.