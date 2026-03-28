Tiger Woods fue puesto en libertad tras ocho horas detenido por conducir bajo el efecto de sustancias

A pesar de que el test de alcoholemia resultó negativo, el sheriff del condado de Martin, John Budenskiek, aseguró que el deportista de 50 años mostraba signos evidentes de embriaguez o consumo de sustancias. Woods, que se negó a realizarse un análisis de orina, enfrenta cargos por conducir bajo la influencia (DUI) y daños a la propiedad.