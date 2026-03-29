Qué es el "poliamor deportivo" y por qué podría ayudarte a vivir más años, según la ciencia

Tradicionalmente, las recomendaciones de salud se han centrado en la cantidad de minutos semanales. Sin embargo, este estudio aporta una perspectiva fresca. "Esa fue la parte más sorprendente del estudio. Normalmente, nos centramos más en la cantidad de ejercicio. Estos resultados aportan una nueva perspectiva a la evidencia existente en este campo", explicó Han Han, investigador de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard.