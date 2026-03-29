Qué es el "poliamor deportivo" y por qué podría ayudarte a vivir más años, según la ciencia

Mantenerse activo es el consejo universal de todos los médicos, pero la ciencia acaba de encontrar un matiz que podría cambiar tu forma de entrenar. No se trata solo de cuánto tiempo te movés, sino de qué tan variada es esa actividad. Según investigaciones recientes, alternar entre caminar, nadar, hacer yoga o incluso dedicarle tiempo a la jardinería podría reducir en un 19% la probabilidad de mortalidad prematura.
Este dato surge de un análisis exhaustivo realizado por un equipo internacional de científicos sobre datos de más de 110.000 personas a lo largo de tres décadas. El artículo, publicado en la revista BMJ Medicine y divulgado por CNN, revela que quienes diversifican sus movimientos no solo evitan el aburrimiento, sino que protegen mejor su organismo a largo plazo.
El impacto de la diversidad en el cuerpo
Para los expertos, este porcentaje no es un número más en una estadística. "Una disminución del 19% es muy significativa. Si analizamos la bibliografía, cualquier resultado tan importante debería animarnos a revisar nuestros hábitos", afirmó James Voos, jefe de ortopedia de los Hospitales Universitarios de Cleveland. La clave reside en desafiar al cuerpo con diferentes rangos de movimiento y exigencias físicas.
Tradicionalmente, las recomendaciones de salud se han centrado en la cantidad de minutos semanales. Sin embargo, este estudio aporta una perspectiva fresca. "Esa fue la parte más sorprendente del estudio. Normalmente, nos centramos más en la cantidad de ejercicio. Estos resultados aportan una nueva perspectiva a la evidencia existente en este campo", explicó Han Han, investigador de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard.
Beneficios que van más allá del gimnasio
Variar la rutina no solo ayuda a la longevidad, sino que es una herramienta fundamental para evitar las lesiones por sobreesfuerzo y el famoso "estancamiento", ese momento donde el cuerpo se vuelve tan eficiente en un ejercicio que deja de progresar. Al cambiar de actividad, obligamos a los músculos a adaptarse a nuevos estímulos, mejorando la estabilidad y la fuerza integral.
Esta versatilidad es algo que incluso los deportistas de élite aplican. "Incluso en los niveles más altos, nuestros atletas exponen sus cuerpos a diferentes movimientos", señaló Voos, quien también trabaja con jugadores de la NFL. Según el especialista, un día pueden enfocarse en el acondicionamiento, otro en la flexibilidad y el equilibrio, y uno distinto en la fuerza, logrando un equilibrio físico superior.
Pequeños cambios para grandes resultados
No hace falta ser un atleta profesional ni pasar horas en un gimnasio de última generación para aplicar estos hallazgos. La recomendación es simple: si te gusta caminar, probá usar bastones de trekking algunos días para involucrar los brazos; si solés andar en bicicleta, intercalá jornadas de trabajo en el jardín o yoga en casa. Lo importante es que todos los grupos musculares reciban atención cada semana.
Incluso los movimientos cotidianos cuentan como parte de esta rotación saludable. "Hacé sentadillas en tu escritorio o flexiones contra la pared. Tomate un descanso y camina por el estacionamiento. No tiene que ser nada complicado. Cualquier cosa que puedas incorporar es genial", recomendó Voos. La clave es mantener el cuerpo en movimiento constante y variado.