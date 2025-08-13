 Un apagón afectó a varios barrios de Tucumán
Secciones
SociedadActualidad

Un apagón afectó a varios barrios de Tucumán

El servicio de distribución eléctrica se reestableció durante la madrugada.

UNA FALLA. La interrupción del servicio de electricidad se debió a la salida de funcionamiento de dos estaciones transformadoras. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE JUAN PABLO SÁNCHEZ NOLI
Hace 1 Hs

Un apagón dejó sin suministro eléctrico a distintos sectores de San Miguel de Tucumán durante la madrugada de este miércoles. El corte, registrado alrededor de las 0.20, afectó a las Estaciones Transformadoras Avellaneda y Cevil Pozo, según informó la empresa EDET.

La falla se originó en la Estación Transformadora Cevil Pozo y provocó la interrupción del servicio en zonas como Barrio Norte, parte de la zona sur y Villa 9 de Julio, entre otros sectores.

El restablecimiento comenzó a la 1.10, cuando la planta transformadora de energía recuperó el servicio por completo.

A las 1.24, la estación de Cevil Pozo también normalizó la distribución, quedando todas las áreas nuevamente con energía, indicó EDET.

Temas Empresa de Distribución de Electricidad de TucumánSan Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Santoral del 8 de agosto: Santo Domingo de Guzmán y otros santos destacados

Santoral del 8 de agosto: Santo Domingo de Guzmán y otros santos destacados

Santoral del 7 de agosto: San Cayetano, el patrono del pan y del trabajo

Santoral del 7 de agosto: San Cayetano, el patrono del pan y del trabajo

Lo más popular
La lista del PJ: Jaldo iría a la cabeza, y Manzur de suplente
1

La lista del PJ: Jaldo iría a la cabeza, y Manzur de suplente

¿Qué pasará en Tucumán después de las elecciones?
2

¿Qué pasará en Tucumán después de las elecciones?

Las cabañas de La Quebradita seguirán sin poder funcionar
3

Las cabañas de La Quebradita seguirán sin poder funcionar

Jóvenes tucumanos reclaman una mayor participación para construir un futuro mejor
4

Jóvenes tucumanos reclaman una mayor participación para construir un futuro mejor

Recuerdos fotográficos: 1999. Cuando el torrente se cobró una vida en el Canal Sur
5

Recuerdos fotográficos: 1999. Cuando el torrente se cobró una vida en el Canal Sur

Un apagón afectó a varios barrios de Tucumán
6

Un apagón afectó a varios barrios de Tucumán

Más Noticias
La Justicia dará su veredicto en el juicio de Julieta Prandi contra su ex marido

La Justicia dará su veredicto en el juicio de Julieta Prandi contra su ex marido

Jóvenes tucumanos reclaman una mayor participación para construir un futuro mejor

Jóvenes tucumanos reclaman una mayor participación para construir un futuro mejor

Las cabañas de La Quebradita seguirán sin poder funcionar

Las cabañas de La Quebradita seguirán sin poder funcionar

¿Qué pasará en Tucumán después de las elecciones?

¿Qué pasará en Tucumán después de las elecciones?

La lista del PJ: Jaldo iría a la cabeza, y Manzur de suplente

La lista del PJ: Jaldo iría a la cabeza, y Manzur de suplente

Causa YMAD: “El dinero se usó para obras; la estructura edilicia de la UNT se caía a pedazos”

Causa YMAD: “El dinero se usó para obras; la estructura edilicia de la UNT se caía a pedazos”

Recuerdos fotográficos: 1999. Cuando el torrente se cobró una vida en el Canal Sur

Recuerdos fotográficos: 1999. Cuando el torrente se cobró una vida en el Canal Sur

Manzur: No hay odio contra nadie, lo único que buscamos es ofrecerle lo mejor al pueblo

Manzur: "No hay odio contra nadie, lo único que buscamos es ofrecerle lo mejor al pueblo"

Comentarios