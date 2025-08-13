Un apagón afectó a varios barrios de Tucumán

UNA FALLA. La interrupción del servicio de electricidad se debió a la salida de funcionamiento de dos estaciones transformadoras. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE JUAN PABLO SÁNCHEZ NOLI

Un apagón dejó sin suministro eléctrico a distintos sectores de San Miguel de Tucumán durante la madrugada de este miércoles. El corte, registrado alrededor de las 0.20, afectó a las Estaciones Transformadoras Avellaneda y Cevil Pozo, según informó la empresa EDET. La falla se originó en la Estación Transformadora Cevil Pozo y provocó la interrupción del servicio en zonas como Barrio Norte, parte de la zona sur y Villa 9 de Julio, entre otros sectores. El restablecimiento comenzó a la 1.10, cuando la planta transformadora de energía recuperó el servicio por completo. A las 1.24, la estación de Cevil Pozo también normalizó la distribución, quedando todas las áreas nuevamente con energía, indicó EDET.