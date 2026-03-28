Rating: cuánto midió la cadena nacional del presidente Javier Milei tras el fallo por YPF

La cadena nacional del presidente Javier Milei se convirtió en uno de los eventos televisivos más vistos del viernes, con un pico de 23,8 puntos de rating. El mensaje se emitió luego de conocerse el fallo de la Justicia de Estados Unidos a favor de la Argentina en el caso YPF, en una jornada que ya había tenido celebraciones oficiales en redes sociales durante la tarde.