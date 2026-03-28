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Rating: cuánto midió la cadena nacional del presidente Javier Milei tras el fallo por YPF

El mensaje presidencial tuvo un fuerte impacto tanto en el plano político como mediático.

EN CASA ROSADA. Javier Milei, acompañado de su equipo, habló tras el fallo sobre YPF. EN CASA ROSADA. Javier Milei, acompañado de su equipo, habló tras el fallo sobre YPF.
Hace 1 Hs

La cadena nacional del presidente Javier Milei se convirtió en uno de los eventos televisivos más vistos del viernes, con un pico de 23,8 puntos de rating. El mensaje se emitió luego de conocerse el fallo de la Justicia de Estados Unidos a favor de la Argentina en el caso YPF, en una jornada que ya había tenido celebraciones oficiales en redes sociales durante la tarde.

Durante su discurso, Milei celebró el resultado judicial favorable para el país en el litigio por la petrolera estatal en Estados Unidos, al tiempo que subrayó el riesgo económico que implicaba un fallo adverso. “Un fallo adverso le habría costado al país 18 mil millones de dólares”, advirtió.

En ese sentido, el mandatario calificó el desenlace como “virtualmente imposible” y aseguró que fue posible gracias al trabajo articulado del equipo oficial en los planos jurídico, político y diplomático.

El rating de la cadena nacional 

El anuncio presidencial tuvo un fuerte impacto tanto en el plano político como mediático. Según datos difundidos por la cuenta de X @rating_politico, la transmisión alcanzó “23.8 puntos de rating, sumando canales de aire y señales de noticias”, consolidándose entre los contenidos más seguidos de la jornada.

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