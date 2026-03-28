Plazo fijo a 30 días: las ganancias de los principales bancos invirtiendo $100.000

El plazo fijo es una herramienta de inversión que permite depositar una suma de dinero por un período determinado en un banco y recibir una ganancia prevista. Los plazos fijos se realizan por un tiempo determinado –generalmente 30, 60 o 90 días–, antes del cual, generalmente, no puede retirarse el dinero. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) indica a diario cuáles son las tasas de interés ofrecidas por los principales bancos.