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Plazo fijo a 30 días: las ganancias de los principales bancos invirtiendo $100.000

Una guía detalladade las tasas vigentes de los principales bancos y el cálculo de rendimientos para una inversión de $100.000 a 30 días.

Mientras más dinero se invierta en un plazo fijo, mayor será la ganancia que ofrezca. Mientras más dinero se invierta en un plazo fijo, mayor será la ganancia que ofrezca. Foto: Clarín
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

El plazo fijo es una herramienta de inversión que permite depositar una suma de dinero por un período determinado en un banco y recibir una ganancia prevista. Los plazos fijos se realizan por un tiempo determinado –generalmente 30, 60 o 90 días–, antes del cual, generalmente, no puede retirarse el dinero. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) indica a diario cuáles son las tasas de interés ofrecidas por los principales bancos.

Plazo fijo hoy: una por una, la tasa que ofrecen los bancos por la inversión en pesos

Plazo fijo hoy: una por una, la tasa que ofrecen los bancos por la inversión en pesos

Invertir a 30 días en un banco generará el menor nivel permitido de ganancias, porque es el plazo mínimo que aceptan los bancos para hacer un plazo fijo. Desde 2024, las tasas quedaron desreguladas por el Estado, por lo que el interés que ofrecen los bancos queda a disposición de cada entidad. En general, las entidades financieras ofrecen entre 20% y 30% al 28 de marzo.

Ganancia del plazo fijo si invierto $100.000 a 30 días

Entre los bancos más usados en Argentina, los que mayor interés ofrecen son el Banco Macro y el Banco Hipotecario (24%), seguidos por el ICBC (23.15%) y el Banco Provincia de Buenos Aires (23%). Siguen el Banco de la Nación y Santander (22%) y, con un punto de diferencia, BBVA, Galicia, Credicoop y Banco de la Ciudad de Buenos Aires (21%).

En caso de invertir a 30 días, se otorgará un proporcional correspondiente al mes. Es decir, la TNA indica la ganancia que se obtendría invirtiendo dinero durante un año. Pero los bancos ofrecen también tasas para inversiones a 30 días, las cuales representan un proporcional de la TNA. La inversión de $100.000 a 30 días daría las siguientes ganancias:

  • Banco Macro: $1.972,60 a 30 días (se recuperan $101.972,60)
  • Banco Hipotecario S.A.: $1.972,60 a 30 días (se recuperan $101.972,60)
  • Industrial and Commercial Bank of China (ICBC): $1.902,74 a 30 días (se recuperan $101.902,74)
  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: $1.890,41 a 30 días (se recuperan $101.890,41)
  • Banco de la Nación Argentina: $1.808,22 a 30 días (se recuperan $101.808,22)
  • Banco Santander Argentina S.A.: $1.808,22 a 30 días (se recuperan $101.808,22)
  • Banco BBVA Argentina S.A.: $1.726,03 a 30 días (se recuperan $101.726,03)
  • Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: $1.726,03 a 30 días (se recuperan $101.726,03)
  • Banco Credicoop Cooperativo Limitado: $1.726,03 a 30 días (se recuperan $101.726,03)

Hay diferentes alternativas de inversión que podés considerar. El BBVA propone los plazos fijos como la opción más sencilla y menos riesgosa para comenzar a invertir en pesos. Es segura porque tu ganancia está asegurada desde el principio. Por eso es una buena opción para los inversores principiantes que quieren hacer rendir su dinero.

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