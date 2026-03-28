Flor de la V explotó contra Santiago del Moro y Gran Hermano: "Cansada me tienen"

La salida de Jenny Mavinga de la casa de Gran Hermano (Telefe) no pasó desapercibida y generó una fuerte reacción. Una de las voces más críticas fue la de Flor de la V, quien apuntó sin filtros contra Santiago del Moro y la producción del reality.
La conductora de Los profesionales de siempre (El Nueve) utilizó sus redes sociales para expresar su enojo a través de una serie de videos, en los que cuestionó el manejo del programa y el rol de quienes están detrás del ciclo más exitoso de Telefe. “Cansada me tienen, estoy harta, Gran Hermano me cansó, todo lo que pasó con la salida de Mavinga, lo hicieron a propósito”, confesó, visiblemente molesta por la situación.
En esa misma línea, acusó tanto al conductor como al equipo de producción de intervenir en exceso en la dinámica del juego: “Lo digo así, denuncia pública, llamado a la solidaridad para Santiago del Moro, no quiero que entre nadie, dejen de pedir juego, dejen de pedirle a la gente que se active, saquen las plantas...”.
Además hizo un reclamo directo sobre el formato del reality: “Vuelvan al Gran Hermano tradicional, vuelvan al GH que placa, nominan, se va uno, vuelve, ya está, listo”.
También se refirió puntualmente a la salida voluntaria de Mavinga, oriunda de la República Democrática del Congo, y vinculó su decisión con lo ocurrido días antes dentro del programa.
“Sabía que esto iba a pasar, era obvio que Mavinga se iba a ir, cómo le van a hacer eso a la pobre, se había olvidado de la discriminación, se olvidó de todo, y le cae la paraguaya, en ese D.A.R., la miraba con una cara y se terminó yendo”, analizó.