Flor de la V explotó contra Santiago del Moro y Gran Hermano: "Cansada me tienen"

La conductora de Los profesionales de siempre (El Nueve) utilizó sus redes sociales para expresar su enojo a través de una serie de videos, en los que cuestionó el manejo del programa y el rol de quienes están detrás del ciclo más exitoso de Telefe. “Cansada me tienen, estoy harta, Gran Hermano me cansó, todo lo que pasó con la salida de Mavinga, lo hicieron a propósito”, confesó, visiblemente molesta por la situación.