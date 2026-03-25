Gran Hermano: Mavinga no soportó la convivencia y abandonó el juego

Ante esta situación, la producción de Gran Hermano habría activado el protocolo de contención emocional para intentar frenar una eventual renuncia. Según revelaron en DDM, especialistas en salud mental ingresaron para hablar con Mavinga y ayudarla a procesar lo ocurrido, en un intento por bajar la tensión y darle herramientas para decidir con más claridad cómo continuar dentro del juego. Sin embargo, ella no dio marcha atrás en su decisión.