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Gran Hermano: Mavinga no soportó la convivencia y abandonó el juego

La participante africada decidió irse del reality tras su derecho a réplica con Carmiña.

Mavinga abandonó la casa de Gran Hermano Mavinga abandonó la casa de Gran Hermano Telefé
Mercedes Mosca
Por Mercedes Mosca 25 Marzo 2026

Mavinga abandonó Gran Hermano. Si bien ella venía pensando en la posibilidad de irse del juego, su decisión se aceleró tras el derecho a réplica de Carmiña, la ex participante paraguaya que fue expulsada de la casa tras sus burlas y comentarios racesitas sobre la mujer nacida en África.

Tras el cara a cara con Carmiña, Mavinga perdonó a su ex compañera de convivencia y aseguró que no le guardaba rencor, sin embargo, el impacto emocional que le generó el encuentro fue muy grande y la africana no pudo seguir jugando. En las últimas horas, entró al confesionario y pidió irse. 

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Ante esta situación, la producción de Gran Hermano habría activado el protocolo de contención emocional para intentar frenar una eventual renuncia. Según revelaron en DDM, especialistas en salud mental ingresaron para hablar con Mavinga y ayudarla a procesar lo ocurrido, en un intento por bajar la tensión y darle herramientas para decidir con más claridad cómo continuar dentro del juego. Sin embargo, ella no dio marcha atrás en su decisión. 

Gran Hermano: Mavinga abandonó Gran Hermano y dejó a todos tristes

Minutos después de iniciado el programa, Gran Hermano comunicó la decisión de Mavinga. Entre lágrimas, la joven congoleña se despidió de sus compañeros. "Hice todo lo posible pero no pude. No quería esto, pensé que podía seguir pero no. Gracias a todos por cuidarme, por la compañía y por la oportunidad"; expresó emocionada antes de salir por la puerta giratoria.

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