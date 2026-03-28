Video: Andrea del Boca se accidentó en Gran Hermano y cortaron la transmisión

A pocos días de reingresar a la casa de Gran Hermano, Andrea del Boca sufrió un accidente que preocupó a sus compañeros y obligó a la producción a cortar la transmisión en vivo del reality. Sin embargo, el video del momento se viralizó en las redes sociales y los seguidores del programa empezaron a especular con una posible nueva salida de del Boca.