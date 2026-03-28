Video: Andrea del Boca se accidentó en Gran Hermano y cortaron la transmisión

A pocos días de reingresar a la casa de Gran Hermano, Andrea del Boca sufrió un accidente que preocupó a sus compañeros y obligó a la producción a cortar la transmisión en vivo del reality. Sin embargo, el video del momento se viralizó en las redes sociales y los seguidores del programa empezaron a especular con una posible nueva salida de del Boca.
El viernes a la noche, Andrea del Boca estaba en la galería charlando con La Maciel, Nazareno Pompei, Titi Tcherkaski y Yipio, reclinada en una reposera, cuando abruptamente el respaldo de la silla cedió y quedó completamente tendida.
“¡La con... de mi madre! ¡Ay!“, insultó al aire la protagonista de la histórica telenovela Perla negra. Yipio, que estaba al lado, le preguntó si estaba bien. Inmediatamente se cortó la transmisión, por lo que en la emisión del domingo seguramente muestren cómo continuó la secuencia.
Gran Hermano: Andrea del Boca expuso a sus compañeros por el estado del baño
Andrea del Boca estalló en vivo durante Gran Hermano 2026 (Telefe) y, visiblemente molesta, relató una situación que vivió en el baño. Contó que, al ingresar, encontró el inodoro en condiciones muy desagradables, lo que la llevó a convocar a otra persona como testigo.
Luego, le explicó a Santiago del Moro que el sanitario estaba completamente sucio porque quien lo usó antes no tiró la cadena y, además, dedujo que ni siquiera había utilizado papel higiénico.
Ante sus dichos, Yanina Zilli intervino para desmentir cualquier responsabilidad, aclarando que se estaba bañando en ese momento. Aunque nadie asumió la culpa públicamente, Del Boca señaló en privado a Luana como responsable, mientras que en el streaming la influencer acusó a La Maciel.