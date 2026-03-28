She Connects 2026: mujeres, redes y liderazgo para impulsar el ecosistema emprendedor

En un contexto donde emprender implica mucho más que tener una idea, She Connects 2026 reunió en Salta a un centenar de mujeres con un objetivo común: crecer, conectarse y animarse a liderar. El encuentro, organizado por la UTN Facultad Regional Tucumán junto a Endeavor NOA, se consolidó como un espacio que combinó formación, inspiración y construcción de redes, con un eje claro: potenciar el rol de las mujeres dentro del ecosistema emprendedor, especialmente en áreas estratégicas como la tecnología y los negocios.