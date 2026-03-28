She Connects 2026: mujeres, redes y liderazgo para impulsar el ecosistema emprendedor
She Connects 2026 reunió en Salta a referentes como Elena Alonso, Sofía Geyer y Silvia Torres Carbonell, quienes abordaron finanzas, inteligencia artificial y capital social como ejes clave para impulsar el liderazgo femenino. Clara Bazán abordó el liderazgo desde la inteligencia emocional.
En un contexto donde emprender implica mucho más que tener una idea, She Connects 2026 reunió en Salta a un centenar de mujeres con un objetivo común: crecer, conectarse y animarse a liderar. El encuentro, organizado por la UTN Facultad Regional Tucumán junto a Endeavor NOA, se consolidó como un espacio que combinó formación, inspiración y construcción de redes, con un eje claro: potenciar el rol de las mujeres dentro del ecosistema emprendedor, especialmente en áreas estratégicas como la tecnología y los negocios.
A lo largo de la jornada, distintas expositoras abordaron los desafíos actuales desde miradas complementarias. La economista Elena Alonso puso el foco en la educación financiera como herramienta para tomar decisiones estratégicas, y la referente en emprendimiento Silvia Torres Carbonell profundizó en el valor del capital social como motor invisible del crecimiento.
Por su parte, Sofía Geyer invitó a repensar el vínculo con la Inteligencia Artificial, destacando la importancia de preservar la creatividad y el pensamiento humano. Tres enfoques distintos que, en conjunto, delinearon la esencia del encuentro: construir proyectos sostenibles sin perder la mirada propia.
La charla de Clara Bazán aportó una mirada introspectiva sobre el liderazgo, centrada en la inteligencia emocional como herramienta clave para emprender. Durante su intervención, la especialista en coach ontológico brindó recursos concretos para que las participantes pudieran “volver a la presencia”, conocerse en profundidad y, desde allí, identificar qué tipo de proyectos pueden crear y sostener en el tiempo.
“Creamos lo que somos capaces de sostener”, afirmó, al tiempo que advirtió sobre los riesgos de la hiperproductividad: “Cuando estamos en automático, la velocidad va en contra de nuestra capacidad de percibir, escuchar, conectar y aprender”.
Capital social: la clave invisible que define el éxito emprendedor
La charla “Ecosistemas emprendedores y el capital social, la clave invisible del éxito emprendedor” de Silvia Torres Carbonell giró en torno a una idea central: el desarrollo emprendedor no depende solo de recursos o ideas, sino de la calidad de los vínculos. En ese sentido, definió al capital social como “la red de relaciones que uno construye”, un entramado que no solo conecta personas, sino que genera pertenencia, confianza y oportunidades reales de crecimiento.
Durante su exposición, remarcó que este capital se construye en distintos niveles: desde los vínculos más cercanos —familia, amigos, equipos de trabajo— hasta redes más amplias que permiten acceder a nuevas oportunidades. “Juntarse es comenzar, mantenerse juntos es progresar, pero trabajar juntos es triunfar”, citó, retomando una idea de Henry Ford, para subrayar que el verdadero valor está en la colaboración sostenida.
En esa línea, advirtió que cuando estas redes no existen o son débiles, los sistemas se estancan: “Si eso no existe, vamos a crear problemas”, afirmó, destacando que el capital social es, en definitiva, la base invisible sobre la que se construyen los ecosistemas emprendedores sólidos.
Finanzas Inteligentes: por qué vender más no alcanza y cómo decidir con estrategia
En el marco de She Connects 2026, la economista Elena Alonso centró su exposición en la importancia de desarrollar una mirada estratégica sobre las finanzas dentro del mundo emprendedor. Bajo el título Finanzas Inteligentes, planteó que el crecimiento de un negocio no depende únicamente de cuánto se vende, sino de la capacidad de comprender y gestionar los números.
“Podés vender mucho y aun así no ganar dinero”, advirtió, al tiempo que subrayó la necesidad de entender el flujo de caja, los costos financieros y las herramientas de financiamiento para evitar el estancamiento.
Además, invitó a las emprendedoras a tomar decisiones con una lógica empresarial: “¿Esto lo haría una empresaria?”, planteó como pregunta guía, remarcando la importancia de incorporar conceptos clave como la tasa interna de retorno o, en su defecto, apoyarse en especialistas.
La charla también puso el foco en los factores culturales que condicionan el crecimiento. “¿El problema es el dinero o son las creencias limitantes que traemos?”, cuestionó, en referencia a los sesgos construidos históricamente en torno al rol de las mujeres.
Como cierre, dejó un mensaje claro sobre el rol activo que implica emprender: “El emprendedor es protagonista. Entonces, ustedes tienen que ser protagonistas de lo que quieren hacer”.
Innovación Inteligente: cómo usar IA sin perder creatividad ni pensamiento propio
La charla “Innovación Inteligente: Cómo usar IA para potenciar tu negocio (sin delegar lo humano)” de Sofía Geyer se convirtió en uno de los momentos más reflexivos de She Connects 2026. Con una premisa clara —“pienso, luego IA”—, la especialista invitó a repensar el vínculo entre creatividad y tecnología en un contexto donde, según remarcó, “necesitamos más creatividad que nunca”.
Lejos de una mirada tecnocéntrica, propuso una metodología concreta para identificar en qué procesos la inteligencia artificial realmente aporta valor y en cuáles no, subrayando que no todo lo que puede automatizarse necesariamente conviene hacerlo.
Geyer también introdujo el concepto de cognitive offloading, una estrategia humana que permite liberar carga mental al delegar ciertas tareas, pero advirtió sobre sus riesgos cuando se utiliza en exceso. “Delegar pensamiento en herramientas no es algo nuevo”, explicó, aunque alertó sobre posibles consecuencias como el deskilling —la pérdida de habilidades— y la “deuda epistémica”, es decir, dejar de comprender los sistemas que se utilizan.
En ese marco, planteó que el verdadero debate no pasa por usar o no IA, sino por una decisión más profunda: “¿Qué partes del pensamiento queremos seguir ejercitando como humanos?”. Porque, concluyó, ninguna tecnología puede reemplazar la forma única en que cada persona entiende el mundo.