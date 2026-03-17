Alumnos de la UNT trasladaron donaciones a zonas afectadas por las inundaciones

Cuando las inundaciones golpean la reacción suele ser inmediata: mensajes en redes sociales, vecinos que abren sus casas como puntos de colecta y personas que separan ropas, alimentos o artículos de limpieza para donar. Pero luego aparece la pregunta de cómo hacer que esa ayuda llegue a quienes la necesitan. Ese desafío asumió un grupo de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Mientras en distintos puntos de la provincia se multiplicaban las colectas para ayudar a familias afectadas por las lluvias y las inundaciones, ellos detectaron que no se estaba resolviendo la logística. “La gente estaba juntando donaciones, pero no tenía cómo llevarlas a las zonas afectadas; entonces dijimos: resolvamos eso nosotros”, contó María Pía Delgado, una de las estudiantes que participó de la organización.