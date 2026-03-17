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Alumnos de la UNT trasladaron donaciones a zonas afectadas por las inundaciones

Estudiantes de diversas agrupaciones se organizaron para que la ayuda llegue a destino.

CLAVE. Alumnos vieron que no se garantizaba el reparto de lo donado. CLAVE. Alumnos vieron que no se garantizaba el reparto de lo donado.
Hace 4 Hs

Cuando las inundaciones golpean la reacción suele ser inmediata: mensajes en redes sociales, vecinos que abren sus casas como puntos de colecta y personas que separan ropas, alimentos o artículos de limpieza para donar. Pero luego aparece la pregunta de cómo hacer que esa ayuda llegue a quienes la necesitan. Ese desafío asumió un grupo de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Mientras en distintos puntos de la provincia se multiplicaban las colectas para ayudar a familias afectadas por las lluvias y las inundaciones, ellos detectaron que no se estaba resolviendo la logística. “La gente estaba juntando donaciones, pero no tenía cómo llevarlas a las zonas afectadas; entonces dijimos: resolvamos eso nosotros”, contó María Pía Delgado, una de las estudiantes que participó de la organización.

Primero había que identificar dónde ir. A partir del contacto con conocidos del interior y de la información que circulaba entre compañeros, los estudiantes notaron que algunas localidades estaban recibiendo mucha ayuda, mientras otras quedaban aisladas. “Cuando vimos que en algunos lugares ya estaban saturados de ropa, empezamos a preguntar entre compañeros que viven en el interior qué zonas estaban más olvidadas”, explicó Ana Racedo, otra de las estudiantes que impulsó la iniciativa.

Expectativas superadas

En pocos días, alumnos de distintas agrupaciones, compañeros independientes e incluso jóvenes de otras carreras se sumaron a la iniciativa. El resultado superó las expectativas: reunieron camionetas, autos particulares e incluso camiones para trasladar la ayuda. En medio de esa búsqueda también apareció la posibilidad de conseguir una lancha si el acceso por tierra se volvía complicado. La organización avanzó durante toda la semana. A las 15 del viernes comenzaron a organizar las bolsas, cajas y paquetes que habían sido recolectados en distintos puntos; cargaron los vehículos, acomodaron los bultos y organizaron la ayuda para iniciar el viaje hacia Leales, desde donde partieron rumbo a Los Gómez.

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Para muchos de los estudiantes que participaron el momento también dejó imágenes difíciles de olvidar. “Fue shockeante ver el estado en el que estaban algunas comunidades”, contó María Pía. En medio de una emergencia que dejó calles anegadas, casas afectadas y comunidades enteras tratando de recuperarse, estos estudiantes decidieron enfocarse en una tarea simple, pero clave: que la ayuda no se quede en las bolsas o en los depósitos, sino que llegue a destino.

Temas Inundaciones 2026 TucumánLealesFacultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán
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