She Connects 2026: una red que impulsa liderazgo femenino en el norte argentino

El salón de WA Sinérgico en Salta se convirtió el viernes en un punto de encuentro para el talento, la innovación y la decisión de crecer. Allí se realizó She Connects, una iniciativa organizada por la UTN Facultad Regional Tucumán junto a Endeavor NOA, que reunió a 100 mujeres líderes y emprendedoras de la región.
La propuesta no fue solo una jornada de capacitación. Fue, sobre todo, una construcción colectiva. Desde el inicio, el eje estuvo claro: generar vínculos, compartir experiencias y fortalecer una comunidad que todavía busca ampliar la participación femenina en espacios de liderazgo.
Catalina Mamani, directora de Emprendedurismo de la UTN y una de las impulsoras del evento, lo sintetizó en una idea que atravesó toda la jornada: “Desde el nombre, esto de Connect tiene que ver con la conexión en el sentido más amplio: conectar con vos y también con otros emprendedores”, expresó en una entrevista con LA GACETA.
She Connects: una red que se construye desde el propósito
Más allá de ser networking, She Connects apuntó a algo más profundo: construir capital social. Mamani insistió en que ese capital no solo debe generarse, sino también cuidarse y expandirse. “¿Para qué capacitarnos y emprender? Para generar impacto”, planteó durante la entrevista.
Ese impacto, explicaron desde la organización, se traduce en acceso a herramientas concretas —mentorías, financiamiento, formación— pero también en un cambio cultural: que más mujeres se reconozcan capaces de liderar proyectos de mayor escala.
Un diagnóstico que interpela
El evento partió de una realidad concreta: la baja participación de mujeres como líderes dentro del ecosistema emprendedor, especialmente en áreas tecnológicas. “Desde la UNT nos dimos cuenta de que había un porcentaje menor de mujeres en el ecosistema emprendedor como líderes y también pocas que emprenden después de recibirse”, explicó Mamani.
A esto se suma un dato estructural: a nivel global, las empresas fundadas por mujeres reciben menos inversión. Frente a ese escenario, She Connects propone no solo incentivar el acceso a capital económico, sino también fortalecer redes de apoyo. “Queremos que se animen a emprender, que busquen ayuda, mentoría y acompañamiento”, remarcó.
Voces que inspiran
El evento contó con un panel de speakers de trayectoria nacional que abordaron distintas dimensiones del liderazgo y el emprendedurismo. Entre ellas, se destacó Silvia Torres Carbonell, referente clave en el desarrollo del ecosistema emprendedor en el país, quien hizo hincapié en el valor del trabajo colectivo y en el capital social.
También participó Elena Alonso, conocida como “Elena Financiera”, con foco en la importancia del orden financiero a la hora de emprender; Sofía Geyer, quien acercó herramientas para potenciar la creatividad; y Clara Bazán, que abordó el liderazgo desde la inteligencia emocional.
Experiencias desde el territorio
Uno de los momentos más valorados fue el panel de emprendedoras e intraemprendedoras del NOA, que compartieron sus experiencias concretas de liderazgo. Participaron Agustina Soler (directora de Ceramica del Norte), Romina Saravia Falcón (especialista en Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad) y Antonieta Rodríguez (fundadora de Food4you) con la moderación de Magdalena Day (fundadora de MDay).
Allí se habló de desafíos reales: acceso a financiamiento, conciliación de roles, toma de decisiones y construcción de equipos. Al cierre de la charla, Magalena Day les dio un mensaje clave a las presentes: "No te trata de no tener miedo sino de abrazar ese miedo (y emprender)".
Emprender como actitud
Más allá de los proyectos concretos, una de las ideas que atravesó el encuentro fue la del emprendedurismo como forma de pensar. “Ser emprendedora es una actitud de vida”, sostuvo Mamani. Y amplió: también existe el rol de las intraemprendedoras, aquellas que generan innovación dentro de organizaciones.
En ese sentido, el mensaje fue claro: no se trata solo de crear empresas, sino de desarrollar una mirada capaz de transformar entornos.
Un espacio que busca crecer
She Connects forma parte de un proceso que comenzó en 2021, en formato virtual, y que hoy se consolida en encuentros presenciales en distintas provincias del norte. La expectativa es sostener y ampliar la iniciativa. “Queremos generar una red más amplia, una comunidad que realmente sirva para crecer en un ecosistema que acompaña”, afirmó Mamani.
El objetivo final es ambicioso, pero concreto: que más mujeres no solo emprendan, sino que lideren. Que pasen del proyecto propio a la conducción de empresas, que ocupen espacios estratégicos y que lo hagan, incluso, con miedo. Porque, como quedó resonando en la jornada, el desafío no es la ausencia de temor, sino la decisión de avanzar a pesar de él.