She Connects 2026: una red que impulsa liderazgo femenino en el norte argentino

Catalina Mamani, directora de Emprendedurismo de la UTN y una de las impulsoras del evento, lo sintetizó en una idea que atravesó toda la jornada: “Desde el nombre, esto de Connect tiene que ver con la conexión en el sentido más amplio: conectar con vos y también con otros emprendedores”, expresó en una entrevista con LA GACETA.